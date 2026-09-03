Едва на 33 години почина звездата на Disney Карла Джефри

Звездата на Disney Карла Джефри е починала едва на 33 години. за това стана ясно от публикация в профила на актрисата в Инстаграм, качена от нейната компания за управление на таланти. Джефри беше известна с ролята си във филмовата поредица на Disney Zombies ("Зомбита"), пише ABC News.

„С дълбока тъга съобщаваме за кончината на нашата обичана Карла Джефри, която почина на 1 септември 2026 г. едва на 33 години", написа Карла Александър от Alexanders Talent Management. Тя разказа, че Джефри се е присъединила към компанията на 12-годишна възраст.

„В продължение на повече от 20 години имахме привилегията да я наблюдаваме как се превръща в красива, жизнена и невероятно талантлива жена, чиято сияйна усмивка можеше да озари всяка стая", се посочва в съобщението. Мениджърката допълва, че Джефри е била „не просто клиент, а семейство".

„Сърцата ни са с нейното семейство и близки в този опустошителен момент. Учтиво молим тяхното лично пространство да бъде уважено, докато преживяват тази невъобразима загуба. Почивай в светлина, Карла. Твоята светлина никога няма да бъде забравена", написа Александър. Причината за смъртта на младата жена не е разкрита.

От Disney Entertainment Television също изразиха скръбта си:

„Изключителният талант, топлота и дух на Карла Джефри оставиха незаличима следа във всеки, който е имал привилегията да работи с нея. Тя притежаваше рядката способност да се свързва с публиката, а изпълненията ѝ донесоха радост на милиони. Ще запомним Карла с нейната щедрост, чувство за хумор и истинската светлина, която носеше на хората около себе си. Изказваме най-дълбоките си съболезнования на нейното семейство и близки, на колегите ѝ и на безбройните фенове, чиито животи е докоснала", написаха от компанията.

Много хора от Холивуд, включително нейни колеги от Disney, изразиха шока и скръбта си в коментарите под публикацията.

„Карла. Най-милата душа, която някога съм срещал. Обичам те", написа колегата ѝ от „Зомбита" Майло Манхайм. Чандлър Кини, която участва с Джефри в части 2 и 3 на обичаната филмова поредица, написа: „Най-ярката светлина във всяка стая, в която влизаше. Най-добрият човек, когото можеше да срещнеш. Най-красивата душа. Това не изглежда истинско..."

Карла Джефри е родена на 10 юли 1993 г. в Хюстън, Тексас. Първата ѝ филмова роля е в Phat Girlz през 2006 г. През 2008 г. тя участва в сериала на Nickelodeon „АйКарли", а по-късно играе и Кийша Блек в Curb Your Enthusiasm. През 2011 г. Джефри се появява в сериала на Disney Channel Good Luck Charlie ("Късмет Чарли"), а на следващата година участва и в Shake It Up ("Раздвижи се").

Има роли и в редица други телевизионни продукции, сред които Scream Queens и Crazy Ex-Girlfriend, през 2018 г. тя получава ролята на Бри в първия филм от поредицата "Зомбита".

Джефри участва и в „Зомбита 2" и „Зомбита 3", озвучава и героинята Бри в няколко анимационни кратки епизода от поредицата със същото име.