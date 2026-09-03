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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23499053 www.24chasa.bg

Китайски учени разработиха роботизирана платформа за ускорено създаване на нови материали

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китайски учени представиха Robotic Marine Materials Scientist Platform – интелигентна роботизирана система за разработване и изпитване на материали, предназначени за работа в тежки морски условия. Платформата значително повишава ефективността на научноизследователската и развойната дейност в сравнение с традиционните методи.

Системата е разработена от изследователи от Института по технологии и инженерство на материалите в Нинбо към Китайската академия на науките. Тя е предназначена за експерименти при висока температура и налягане, висока скорост, висока соленост и висока влажност.

Разположена в интелигентна лаборатория с площ 400 кв. м, платформата автоматизира целия процес – от проектирането и подготовката на материалите до изпитванията и анализа на резултатите. Роботите извършват самостоятелно повтарящите се операции, като по този начин се съкращава времето за разработване на нови материали и се намалява рискът от човешки грешки.

В комбинация с ИИ асистента „MarineMat AI" системата създава затворен цикъл на разработване – проектиране с помощта на изкуствен интелект, автоматично производство, изпитване и обратна връзка към модела. Всички параметри от експериментите се записват и структурират автоматично, което позволява непрекъснато усъвършенстване на AI моделите. Точността на прогнозите надхвърля 90%.

С помощта на платформата учените са разработили нов многокомпонентен металокерамичен композит с висока устойчивост на температура и износване. Механичните и трибологичните му характеристики са с над 30% по-добри от тези на традиционните тройни материали.

Изработени от новия материал винтови свредла вече са използвани в научноизследователския сондаж „Чуанкъ-1" край Шънджън, при сондиране на дълбочина между 7500 и 10 000 метра.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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