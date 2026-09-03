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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23499083 www.24chasa.bg

HP ще плаща на „Хуауей“ за използването на нейни Wi-Fi патенти

КМГ

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снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Американският производител на компютри HP ще плаща на китайския технологичен гигант „Хуауей" за глобалното използване на негови патенти, свързани със стандартите за Wi-Fi. Споразумението предвижда и взаимен достъп до ценни патенти на двете компании.

Сделката показва промяната в позицията на китайските технологични компании, които все по-често се превръщат от купувачи на чужда интелектуална собственост в притежатели и лицензодатели на водещи технологии.

Преди две десетилетия „Хуауей", подобно на много други китайски компании, е плащала значителни лицензионни такси на чуждестранни компании за използването на техни технологии. Днес „Хуауей" притежава над 165 000 действащи патента по света, а през 2025 г. е подала 7523 международни патентни заявки, запазвайки позицията си сред най-големите притежатели на патенти в света.

Развитието на „Хуауей" е част от по-широкия технологичен възход на Китай. Страната вече притежава около 60% от световните патенти в областта на изкуствения интелект и приблизително две трети от патентите, свързани с роботиката, а от години е световен лидер по заявки за патенти в областта на зелените технологии.

снимка: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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