Пан Гуншън: Китай не се стреми целенасочено към търговски излишък

На 31 август и 1 септември в Ашвил, САЩ, се проведе втората за тази година среща на министрите на финансите и управителите на централните банки на страните от Г-20. Сред обсъжданите теми бяха състоянието и перспективите пред световната икономика, икономическият растеж, глобалните дисбаланси и суверенният дълг на развиващите се държави.

В изказването си управителят на Китайската народна банка Пан Гуншън заяви, че преодоляването на глобалните икономически дисбаланси изисква всяка страна да предприема необходимите структурни реформи. По думите му Китай не се стреми целенасочено към търговски излишък и продължава да разширява вътрешното търсене и да поддържа висока степен на отвореност към световната икономика.

Пан Гуншън посочи, че големият китайски пазар създава нови възможности за международните компании и че разширяването на вътрешното потребление може да допринесе за по-балансирано развитие на световната икономика.

Той отбеляза също, че през последните години чувствителността на китайската търговия към валутния курс значително е намаляла, което се свързва с промени и модернизация на структурата на износа. Едновременно с това делът на юана в международните търговски разплащания се увеличава, което допълнително намалява влиянието на колебанията на валутните курсове върху търговията.

Според управителя на Китайската народна банка Китай няма необходимост и няма намерение да използва обезценяване на юана, за да получава конкурентно предимство в международната търговия.