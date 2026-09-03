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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23499105 www.24chasa.bg

Китай и Египет: 70 години дипломатически отношения и нови перспективи за сътрудничество

КМГ

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СНИМКА: Pixabay Снимка: Китайска медийна група

Държавното посещение на китайския председател Си Дзинпин в Египет получи висока оценка от различни среди в тази страна. То е негово първо в Египет след десетилетие и се състоя в годината, когато се навършват 70 години от установяването на дипломатически отношения между двете страни. Посещението има особено значение за развитието на двустранните отношения.

Египет е първата арабска и африканска държава, установила дипломатически отношения с Китайската народна република, и е първата арабска държава, включила целта за изграждане на общност на споделена съдба в съвместна декларация за двустранните отношения.

Търговско-икономическото сътрудничество е важен двигател на двустранните отношения. Китай е най-големият търговски партньор на Египет в продължение на 14 поредни години. Взаимният обмен също е важна връзка между двете страни. През 2025 г. повече от 300 000 китайски туристи са посетили Египет.

Като големи развиващи се държави и важни страни от Глобалния Юг Китай и Египет споделят общи цели и стремежи по въпроси като поддържането на международния ред, отстояването на справедливостта и насърчаването на многостранното сътрудничество.

В бъдеще Китай и Египет ще продължат да градят общност на споделена съдба помежду си и да допринасят за стабилността и развитието в днешния турболентен и променящ се свят.

СНИМКА: Pixabay

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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