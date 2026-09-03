Разследват бивш турски премиер за обида на Ердоган

Бившият премиер и министър на външните работи на Турция Ахмет Давутоглу е разследван от главната прокуратура в Анкара по обвинение в обида на турския президент, съобщи турският новинарски сайт „Хаберлер".

Разследването е във връзка с коментар на Давутоглу в социалните мрежи от 14 април 2022 г., който отново е започнал да се разпространява в онлайн пространството.

В края на юли Давутоглу реши да прекрати политическата си кариера и обяви, че разпуска "Партията на бъдещето", на която беше председател. Той предели решението си като опит да не стане „част от корумпирания политически климат" в Турция, пише БТА. Бившият премиер създаде партията през през 2019 г. след разрив между него и турския президент Реджеп Тайип Ердоган.