Китай цели спортната му индустрия да надхвърли 7 трлн. юана до 2030 г.

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Китай си поставя за цел до 2030 г. общият обем на спортната индустрия да надхвърли 7 трилиона юана (около 980 млрд. долара). Това беше съобщено на пресконференция на Държавното управление за спорта, посветена на развитието на сектора през следващите пет години.

Ръководителят на ведомството Гао Джъдан заяви, че през този период Китай ще постави по-силен акцент върху ролята на спорта за разширяване на вътрешното търсене и стимулиране на потреблението, както и върху развитието на спортната индустрия.

Целта е разрастването на сектора да допринася в по-голяма степен за икономическото и социалното развитие на страната.