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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23499137 www.24chasa.bg

Сун Лей: Жените имат уникална и ключова роля за изграждането на култура на мира

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 2 септември Общото събрание на ООН проведе форум на високо равнище за изпълнението на Програмата за действие за култура на мира. Участниците обсъдиха напредъка по програмата и начините за засилване на лидерската роля на жените в изграждането на култура на мира.

В изказването си заместник-постоянният представител на Китай в ООН Сун Лей заяви, че жените имат „уникална и ключова роля" в насърчаването на културата на мира.

По думите му опазването на мира и сигурността е основно условие за пълноценното участие на жените. Когато животът и физическата сигурност не са гарантирани, останалите цели не могат да бъдат постигнати. Той призова за решителна борба с насилието срещу жени и момичета.

Сун Лей подчерта също необходимостта от приобщаващо развитие, което да позволява на жените да участват пълноценно и да допринасят за обществените промени. Според него трябва да се насърчава обменът на опит между жените от различни страни и да се подкрепят усилията на ООН за създаване на по-широки възможности за международно сътрудничество между тях.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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