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В Ибин започна Световната конференция за тягови батерии 2026

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 3 септември в град Ибин, провинция Съчуан, беше открита Световната конференция за тягови батерии 2026. Форумът продължава два дни и тази година се провежда под мотото „Електрическо задвижване на всичко – интеграция и съвместно развитие".

В рамките на конференцията ще бъде представена информационна платформа за въглеродния отпечатък на автомобилните тягови батерии, както и информация за политиките и изискванията за нейното прилагане. Ще бъдат представени и резултати от развитието на сектора, сред които иновационни технологии за тягови батерии за 2026 г. и докладите „Индекс за развитие на индустрията за тягови батерии (2026)" и „Пътна карта на технологиите за тягови батерии".

Испания е почетната държава на тазгодишната конференция. По време на форума ще бъде открит испанският национален павилион и ще се проведат редица съпътстващи прояви.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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