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Путин намекна за мир с Украйна, но все пак я обвини в "държавен тероризъм"

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Владимир Путин Снимка: Снимка: Архив

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че има възможност за сключване на мирно споразумение, което да сложи край на войната в Украйна, предаде Ройтерс.

В същото време той отново обвини Украйна в „държавен тероризъм" заради предупрежденията ѝ за рисковете за самолетите в руското въздушно пространство.

Редица държави, включително САЩ и Китай, са готови да подкрепят постигането на мирно споразумение, подчерта руският президент.

„В крайна сметка обаче проблемът трябва да бъде решен от държавите, участващи в конфликта – Русия и Украйна. Това е правилният подход. Въпреки това сме благодарни на всички, които се опитват да допринесат за постигането на споразумение. Има ли шанс? Според мен да, има", заяви той на Източния икономически форум във Владивосток.

Във вторник украинския президент Володимир Зеленски предупреди авиационните и застрахователни компании, че присъствието на украински дронове в руското въздушно пространство го е направило опасно за използване и то на практика вече е затворено.

Владимир Путин

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