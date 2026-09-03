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Санчес отрече Мароко да е организирало масовото нахлуване на мигранти в Сеута

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Преди месец 72 000 кандидат мигранти, предимно мароканци, голяма част от които млади мъже, влязоха в Сеута, преди почти незабавно да бъдат експулсирани. Снимка: Снимка архив

Испания не е открила доказателства, които да установят, че властите на Мароко са организирали масовото нахлуване на мигранти в северноафриканския ексклав Сеута в края на юли, каза днес испанският премиер Педро Санчес, цитиран от Ройтерс.

Санчес заяви това пред долната камара на испанския парламент, след като беше публикуван полицейски доклад, в който се посочва, че масовото нахлуване в Сеута не е било спонтанен миграционен поток, а планирана и поетапна операция, целяща да претовари граничния контрол на испанския ексклав.

"Мога да ви уверя, че нито една институция, нито дипломатическата служба, нито Европейската комисия, нито която и да е друга международна организация са предоставили на испанското правителство категорични доказателства, показващи, че Мароко е планирало или ръководило инцидента. Няма абсолютно никакви доказателства по този въпрос", подчерта Санчес.

Испанският премиер уточни обаче, че мароканската жандармерия е позволила мигранти да преминат границата за период от 10 часа на 30 юли, когато броят на нахлулите мигранти в ексклава достигна връхната си точка. Тепърва предстои испанските власти да установят дали това се дължи на бездействие или на невъзможност за възпиране на наплива от мигранти, допълни Санчес.

От полицейския доклад, до който Ройтерс получи достъп, става ясно, че първоначално по-малко служители на мароканските служби за сигурност са били разположени в близост до вълнолома "Тарахал", отделящ Сеута от Мароко. Те не са предприели също така сериозни усилия, за да разпръснат прииждащото множество от мигранти, пише БТА.

Преди месец 72 000 кандидат мигранти, предимно мароканци, голяма част от които млади мъже, влязоха в Сеута, преди почти незабавно да бъдат експулсирани.

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