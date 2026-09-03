Нови арести на общинари в Истанбул

В Истанбул тази сутрин е била предприета нова полицейска операция в Голямата община на мегаполиса, като са били издадени заповеди за арест на 13 заподозрени, съобщи турската държавна телевизия ТРТХабер.

Поредната полицейска операция е във връзка с разследвания, подготвени от Инспектората по гражданска администрация на Министерството на вътрешните работи и експертните доклади за допуснати нередности в някои търгове, осъществени от Дирекцията за обществени поръчки на Истанбулската голяма община, които са причинили вреда на обществения интерес. Като част от разследването са издадени заповеди за задържане на общо 13 заподозрени, от които са задържани 12, а един се намира в чужбина, пише БТА.

Сред задържаните са началникът на отдел „Поръчки" на Голямата община Истанбул Мустафа Сьжсмен, директорът на отдела за много популярните с по-евтината храна ресторанти на общината Али Той, бившият началникъ на отдел „Финанси" Неслихан Бурал и началникът на общинската полиция Гьокхан Фъртина.

През март миналата година Главната репубиканска прокуратура в Истанбул започна разследване срещу служители на Голямата община на Истанбул за корупция и организирана престъпност, в рамките на което много служители начело с кмета Екрем Имамоглу, който бе отстранен от длъжност, са подсъдими и са в ареста.