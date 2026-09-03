В Букурещ задържаха трима за фиктивен пътен инцидент

Румънската полиция е разкрила нова схема за измами, действала в Букурещ, при която е симулиран пътен инцидент. Участниците в схемата заблуждавали шофьорите, че са застрашили пешеходка на кръстовище, която е изпуснала телефона си, след което претендирали за сума за възстановяване на щетите, съобщава телевизия Диджи 24.

Полицията е обискирала три адреса, иззела е телефони и е задържала трима заподозрени,на които е наложена мярка съдебен контрол. Четвърти заподозрян участник в схемата се издирва.

Представители на столичната полиция съобщиха , че са получили сигнал от жена, която на 17 август била застигната от друг шофьор и убеждавана от него, че при завой по-рано е закачила пешеходка. Водачката се върнала на въпросното кръстовище и намерила там жена, която твърдяла, че е била в опасност, изпуснала е телефона си и той е бил прегазен от автомобила. Мнимата застрашена пешеходка заявила, че телефонът й струвал 8000 леи (около 1520 евро), но би приела и 7000 леи като компенсация. Водачката на автомобила й дала тази сума.

По подобен начин участниците в схемата опитали да измамят и мъж, който трябвало да компенсира „счупения" телефон за 8000 леи само с 4000 леи (около 760 евро). Мъжът обаче се усъмнил в историята и предложил на мнимата пострадала да отидат заедно в полицията, при което тя веднага избягала.

В рамките на разследването румънската полиция е установила няколко случая на тази измама. В единия от тях измамниците поискали 10 000 леи (1900 евро).