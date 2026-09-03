Естонски министър подаде оставка заради скандал с боеприпаси за Украйна

Естонският министър на отбраната Хано Певкур обяви, че подава оставката си след скандал, свързан с доставката на боеприпаси за Украйна. Певкур, който е министър на отбраната от 2022 г., заяви, че поема политическа отговорност за недостатъците във финансовото управление на отбранителния сектор, макар да не приема провалите за лични, предаде ДПА.

„Един лидер трябва да има както смелостта, така и авторитета, за да поеме отговорност", каза политикът от Партията на реформите - най-голямата формация в управляващата коалиция, в обзорното предаване „Актуална Камера" на естонската телевизия.

„Готов съм да поема отговорност, приемам я и премиерът Кристен Михал трябва да намери нов министър на отбраната. Вече е ясно, че не се ползвам с подкрепата на парламентарното мнозинство", заяви той. Певкур ще остане на поста си, докато бъде назначен негов наследник, което се очаква да стане, след като естонският парламент отново се събере на 14 септември след края на лятната ваканция, пише БТА.

Скандалът се разгоря в следствие от доклад на Националната сметна палата, която установи множество сериозни проблеми в институциите под ръководството на Министерството на отбраната, които според одиторите увеличават риска от злоупотреба с държавни средства и активи. Подобни проблеми са били установени и година по-рано.