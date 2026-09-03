Румъния ще иска пари за земеделие и конкурентоспособност в бюджета на ЕС

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„Румъния се стреми към амбициозен бюджет на Европейския съюз. Искаме значителни средства за политиката на сближаване и за земеделието, именно за да се преодолеят различията между гражданите на отделните европейски държави", каза президентът на Румъния Никушор Дан в разговор с председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

Двамата се срещнаха в президентския дворец Котрочени в Букурещ. Съвместните им изявления бяха предавани на живо в интернет.

Никушор Дан подчерта, че страната отдава голямо значение на стълба, свързан с конкурентоспособността.

„Тук целта ни е да намалим разликата между европейските нации, като искаме компаниите от по-слабо развитите европейски страни – като Румъния – да имат достъп до фондове за конкурентоспособност", обясни държавният глава.

Президентът изрази мнение, че бюрокрацията е забавила усвояването на европейски средства и настоя за по-голяма гъвкавост в това отношение, пише БТА.

„Обсъдихме и енергетиката, като се съсредоточихме върху начините за постигане на общ европейски енергиен пазар", информира Никушор Дан.

„Настоящият геополитически контест е коренно различен от 2020, когато приехме последния бюджет на ЕС. Сега имаме нова реалност, която изисква и нова структура на многогодишната финансова рамка. Тя трябва да позволи да развиваме отбраната и конкуретоспособността и в същото време да продължим да подкрепяме кохезията и земеделието", каза на свой ред председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

Той подчерта, че колективната сигурност е тясно свързана със защита на източните граници, включително Черно море, и отбеляза, че нарушенията на румънското въздушно пространство и скорошните инциденти с морски дронове са дълбоко обезпокоителни.

„Твърдо заставаме зад Румъния. Нейната сигурност означава сигурност на Европа", заяви Коща.

Той благодари на Румъния за подкрепата, която оказва на Република Молдова и допълни, че опитите на Русия няма да намалят европейската подкрепа за Украйна.

По-късно днес Коща ще посети България и Гърция. Той е на обиколка в европейските столици в рамките на подготовката за заседанието на Европейския съвет през октомври, чиято основна тема ще бъде бюджетът на Европейския съюз за периода 2028–2034 г.