ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Река Струма почерня от мъртва риба край Кюстендил ...

Времето София 31° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23499671 www.24chasa.bg

Румъния ще иска пари за земеделие и конкурентоспособност в бюджета на ЕС

1308
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Антонио Коща Снимка: КАДЪР: Екс/@eucopresident

„Румъния се стреми към амбициозен бюджет на Европейския съюз. Искаме значителни средства за политиката на сближаване и за земеделието, именно за да се преодолеят различията между гражданите на отделните европейски държави", каза президентът на Румъния Никушор Дан в разговор с председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

Двамата се срещнаха в президентския дворец Котрочени в Букурещ. Съвместните им изявления бяха предавани на живо в интернет.

Никушор Дан подчерта, че страната отдава голямо значение на стълба, свързан с конкурентоспособността.

„Тук целта ни е да намалим разликата между европейските нации, като искаме компаниите от по-слабо развитите европейски страни – като Румъния – да имат достъп до фондове за конкурентоспособност", обясни държавният глава.

Президентът изрази мнение, че бюрокрацията е забавила усвояването на европейски средства и настоя за по-голяма гъвкавост в това отношение, пише БТА.

„Обсъдихме и енергетиката, като се съсредоточихме върху начините за постигане на общ европейски енергиен пазар", информира Никушор Дан.

„Настоящият геополитически контест е коренно различен от 2020, когато приехме последния бюджет на ЕС. Сега имаме нова реалност, която изисква и нова структура на многогодишната финансова рамка. Тя трябва да позволи да развиваме отбраната и конкуретоспособността и в същото време да продължим да подкрепяме кохезията и земеделието", каза на свой ред председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

Той подчерта, че колективната сигурност е тясно свързана със защита на източните граници, включително Черно море, и отбеляза, че нарушенията на румънското въздушно пространство и скорошните инциденти с морски дронове са дълбоко обезпокоителни.

„Твърдо заставаме зад Румъния. Нейната сигурност означава сигурност на Европа", заяви Коща.

Той благодари на Румъния за подкрепата, която оказва на Република Молдова и допълни, че опитите на Русия няма да намалят европейската подкрепа за Украйна.

По-късно днес Коща ще посети България и Гърция. Той е на обиколка в европейските столици в рамките на подготовката за заседанието на Европейския съвет през октомври, чиято основна тема ще бъде бюджетът на Европейския съюз за периода 2028–2034 г.

Антонио Коща

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Телефон, студио и офис в джоба - как един телефон променя ежедневието ни (Видео)