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В Косово задържаха мъж за заплаха към премиера Курти

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Албин Курти Снимка: СНИМКА: Facebook / Albin Kurti

Косовската полиция задържа мъж от Прищина, заподозрян в отправяне на заплахи в социалните мрежи срещу косовския премиер Албин Курти,  съобщи Косовското радио и телевизия.

Мъжът е бил задържан тази сутрин при операция, координирана със Специализираната прокуратура на Косово, като с решение на прокурор заподозреният е оставен в ареста за 48 часа и се очаква да му бъде повдигнато обвинение за „отправяне на заплахи към министър-председателя на страната чрез социалните мрежи".

Според косовската полиция при задържането мъжът е отправил многократни заплахи и срещу полицейски служители, пише БТА.

За момента няма потвърждение от страна на институциите за съдържанието на публикациите, които са предизвикали задържането на мъжа, но според косовски медии става въпрос за заплаха за физическо премахване.

Албин Курти

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