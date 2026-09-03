Втори атентат срещу офицер от руските въздушно-космически сили за седмица, засега е жив

В Енгелс, в Саратовска област, е извършен опит за покушение срещу офицер от руските въздушно-космически сили, който е втори за последната седмица. Той е получил огнестрелни рани, но засега е жив.

Нападението е от сутринта на 3 септември близо до вила в село Пробуждение край Енгелс. Според източника офицерът е бил командир на самолет.

Жертвата е получила незабавна медицинска помощ и след това е била откарана в Москва със специален полет за по-нататъшно лечение. Селото е отцепено и на мястото на инцидента работят разследващи екипи от Следствения комитет на Руската федерация, Федералната служба за сигурност и полицията. Самоличността на военнослужещия не е официално разкрита.

Телеграм каналът Mash съобщава, че нападателят се е приближил до частен дом на мотоциклет. Той е носел каска. Мъжът е стрелял два пъти: единият куршум е уцелил военния в тялото, вторият в лицето, твърди каналът. Шофьорът на офицера също е ранен, но е успял да се измъкне от престъпника и да извика линейка.

„Шпионско досие", друг телеграм канал, твърди, че жертвата е генерал-майор Николай Варпахович, командир на 22-ра дивизия тежки бомбардировачи от авиацията за далечни полети на руските Въздушно-космически сили. Тази информация не е официално потвърдена.

На 31 август Службата за сигурност на Украйна и Главната прокуратура започнаха задочно разследване на Николай Варпахович. Според разследващите той е дал заповед за ракетен удар по детската болница „Охматдит" в Киев на 8 юли 2024 г. По време на атаката вътре е имало над 600 пациенти и приблизително същия брой служители. Двама души са били убити.

На 27 август автомобил, в който са пътували руски военнослужещ и съпругата му, се взриви в Санкт Петербург, като мъжът е бил убит на място, съобщи тогава вестник "Фонтанка", цитиран от Ройтерс.

Според руското онлайн издание мъжът е подполковник, на 53 г., допълва БТА.

Вестник "Известия" съобщи, че инцидентът е станал около 10-11 ч. московско време, на Колпинское шосе в историческия квартал "Славянка" в южната част на Санкт Петербург. Според предварителните данни, експлозията е станала в Geely Monjaro, паркиран на платен паркинг. Очевидци съобщават, че ударната вълна е разтърсила прозорците на близките сгради.

Телевизионният канал 78.ru съобщава, че предварителната причина е експлозия на газова бутилка, но е потвърдено и наличието на импровизирано взривно устройство под шофьорската седалка.

Според предварителните данни съпругата на жертвата е била с отрязани крака и е била хоспитализирана. Експлозията е повредила и паркирани наблизо автомобили.

Следственият комитет е образувал наказателно дело във връзка с експлозията.

Според "Фонтанка" е починалият е бил с чин подполковник от военно-космическите сили на Русия. Експлозията близо до магазин „Магнит". Очевидци съобщават, че около 10 часа сутринта военният и съпругата му са започнали да се отдалечават от дома си, когато взривното устройство се е взривило в колата им.

"Агентство" отбелязва, че експлозията е станала в жилищен район, който е бил активно застроен като жилища за военните. През 2010 г. Владимир Путин, тогавашният министър-председател, е посетил апартаментите, които са се строили за военните.