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Капитанът на потъналия кораб край Кипър платил на гърци 3500 долара за лиценз, старият бил невалиден

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Фериботът, който потъна СНИМКА: Ройтерс

Капитанът на потъналия северно от Кипър тази неделя ферибот призна, че е платил 3500 долара на лица от Гърция, за да получи лиценз за управление на плавателен съд, съобщи електронното издание на в. „Сайпръс мейл".

Според показанията на капитана, които са били представени днес в съд в град Кирения, Северен Кипър, първоначално той е имал лиценз за управление на плавателен съд, издадено от Турция. Това свидетелство обаче е било обявено за невалидно, тъй като мъжът не е упражнявал професията за период от над 10 години.

В опит отново да придобие правоспособност той се свързал с лица от Гърция и им заплатил 3 500 долара, срещу които придобил нов лиценз, този път издаден от Хондурас, пише БТА.

По данни на медията след придобиването на лиценза от Хондурас капитанът е получил допълнително разрешение да управлява кораби и от властите в Северен Кипър, след което му е било поверено управлението на ферибота от Кирения до турското пристанище Ташуджу.

Екипи от Турция и Северен Кипър извършват мащабна издирвателна операция в района на потъването на ферибота, чиито останки бяха намерени във вторник на 550 метра под водата. За момента потвърдените жертви след инцидента са общо девет, докато 19 пътници все още остават в неизвестност.

Фериботът, който потъна СНИМКА: Ройтерс

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