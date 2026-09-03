Мечка нападна 74-годишен в Румъния, друг мъж я прогони с крик

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74-годишен мъж от румънския окръг Харгита бе откаран по спешност в болница, след като бе нападнат от мечка. За инцидента съобщава агенция „Аджепрес", позовавайки се на информация от Полицейския инспекторат на окръг Муреш.

Мечката внезапно изскочила на пътното платно и била ударена от автомобила, в който пътувал възрастният мъж. След сблъсъка той слязъл от колата, за да провери какво се е случило, но в този момент бил нападнат от животното.

На помощ се притекъл друг пътник – 48-годишен мъж, също от окръг Харгита. Той успял да прогони мечката, използвайки крик за автомобил, и така спасил пострадалия. Впоследствие животното умряло.

Полицията в Муреш продължава работата по случая, като разследва точните обстоятелства около инцидента и ще предприеме необходимите законови мерки.

Случаят е поредният, който показва нарастващия проблем с мечките в Румъния. Само преди седмица мечка откъсна бронята на автомобил, докато колата бе блокирана в задръстване на планинския път Трансфъгърашан, пише БТА.

В Румъния има близо 13 000 мечки – около три пъти повече от считания за оптимален брой за популацията. Заради увеличаването на числеността все повече животни слизат от планините и навлизат в населени места.

Наскоро по време на колоездачната обиколка на Сибиу мече също изскочи внезапно, само на няколко метра от участниците в състезанието.

В края на май пък български турист бе нападнат от мечка на планински път в Румъния, след като хвърлил храна на животното.