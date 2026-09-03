Иран: САЩ трябва да бъдат подведени под отговорност за военните си престъпления

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) в Иран каза, че Вашингтон трябва да бъде подведен под отговорност за военно престъпление, след въздушния удар по сватбена церемония в провинция Хормозган, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

В изявление КГИР посочи че при удара са били убити четирима и ранени близо 70 души, някои от които са в критично състояние.

Актът на агресия е част от повтарящ се модел на американски атаки срещу цивилни, добави Революционната гвардия, посочвайки удари, нанесени преди в Афганистан, Ирак и Йемен.

Оттам отбелязват, че американските лидери, вместо да се извинят, отново са се обърнали към лъжи и са избегнали поемането на отговорност. Гвардейците подчертаха, че американските лидери трябва да бъдат подведени под отговорност и призоваха Вашингтон да обясни действията си на международната общност, пише БТА.

КГИР също така подчертава, че Съединените щати не са постигнали целите си във войната си срещу Иран, и предупреди, че продължаващата агресия срещу цивилни няма да остане без отговор.

По-рано днес стана ясно, че въпреки санкциите на Вашингтон над 1 млрд. долара от петролни приходи са влезли в Иран само за 11 дни. Данните показват, че Техеран продължава да реализира значителни приходи от петрола, докато напрежението между Иран и Вашингтон рязко се изостря.

Позовавайки се на документи, с които разполага полуофициалната агенция „Фарс" съобщаи, че валутните средства от продажбата на петрол са били добавени към валутните резерви на страната през този период. Според информацията допълнителните средства ще увеличат възможностите на Централната банка да посреща нуждите на Иран от чуждестранна валута.

Агенцията посочва още, че приходите от продажбата на петрол през първите пет месеца на настоящата финансова година са достигнали равностойността на над 80% от планираните в бюджета на Иран приходи от петрол за 2026-2027 г. Финансовата година започна на 21 март 2026 г. и ще приключи на 20 март 2027 г.

Последните данни следват сходна информация, публикувана от иранското министерство на петрола в края на август. Според нея 7,5 млрд. долара в чуждестранна валута, генерирани от продажбата на петрол през първите четири месеца на финансовата година – от 21 март до 22 юли, са били преведени в Централната банка.

Информацията беше публикувана на фона на засилването на икономическия натиск на Вашингтон върху Техеран. Наскоро САЩ започнаха „Операция „Икономически аутсайтер"" – кампания, насочена към изолирането на Иран от световните финансови канали и ограничаването на възможностите му да генерира и връща приходи в страната, включително от продажбата на петрол.

В рамките на кампанията Вашингтон наложи нови санкции срещу десетки организации, физически лица и плавателни съдове и разшири риска от вторични санкции за компании и други страни, които продължават да правят бизнес с Техеран.

Иран съобщи в четвъртък и че е поставил допълнителни морски мини в Ормузкия проток, като отхвърли твърденията на САЩ, че контролират стратегическия морски проход.

„По време на снощната операция бяха поставени още морски мини по незаконните маршрути южно от Ормузкия проток", написа в X Ебрахим Золфагари, говорител на Централния щаб „Хатам ал-Анбия" на иранските въоръжени сили.