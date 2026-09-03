На 92 г. почина легендарната американска феминистка и журналистка Глория Стайнъм

Легендарната американска журналистка, писателка и политическа активистка Глория Стайнъм почина на 92 години в дома си в Ню Йорк.

Тя е призната за една от най-влиятелните икони на втората вълна на феминизма през 60-те и 70-те години на XX век.

Тя става известна с разкритията от 1963 г., в които работи като зайче на Playboy, нейните книги и журналистика разглеждат много видове дискриминация.

Стайнъм „почина мирно в дома си в Ню Йорк, заобиколена от някои от многото, които я обичаха", се казва в изявление, споделено на страницата ѝ в Instagram, цитирано от Guardian.

„Близо векът на Глория на земята бяха добре изживени години и тя продължи да работи за равенство до самия край", се добавя в публикацията. „Най-големият дар на Глория беше способността ѝ да слуша другите, да кара другите да се чувстват видени и чути. Нейните думи, действия и пример дадоха на хората разрешение да бъдат най-истинските си аз."

Щайнем внесе феминистка перспектива в мейнстрийма чрез строга журналистика, публично говорене и активизъм. Автор на девет книги, тя води кампании срещу домашното насилие, осакатяването на женски гениталии, порнографската индустрия и войните във Виетнам и Персийския залив. Работила е и в подкрепа на каузи, включително Black Lives Matter, обединението на Корея, репродуктивните права на жените, правата на ЛГБТ общността и движението Times Up. През 1984 г. е арестувана, докато протестира срещу апартейда пред южноафриканското посолство във Вашингтон.

Родена в Охайо през 1934 г., Щайнем израства в каравана. Психичното заболяване на майка ѝ я кара да се бори да се задържи на работа и да влиза и излиза от санаториуми. Когато е на 10 години, родителите ѝ се разделят и докато израства в порутен дом в Толедо с майка си, Щайнем започва да забелязва враждебността, която майка ѝ понася като работеща жена.

След като завършва женски колеж по либерални изкуства през 1956 г., Стайнъм пътува до Индия за две години, където работи като съдебен чиновник във върховния съд на страната. Връщайки се в САЩ, тя работи като директор на Независимата изследователска служба, прикритие на ЦРУ, което вербува американски студенти, за да провалят контролираните от Съветския съюз Световни младежки фестивали във Виена и Хелзинки. По-късно Стайнъм разкрива, че винаги е знаела кой финансира операцията: „Ако имах избор, щях да го направя отново."

През 1962 г. тя получава първата си „сериозна задача" в журналистиката от редактора на списание Esquire Клей Фелкър. Нейната статия за контрацепцията, „Моралното разоръжаване на Бети Коуд", описва как жените са били принудени да избират между кариера и семейство. На следващата година Стайнъм се преструва на Playboy Bunny за 11 дни, за да напише скандалния си двусериен разкритие за това как са били третирани бляскавите модели, докато са работили в Playboy Club на Хю Хефнър. Принудена да носи тесни костюми и високи токчета, Стайнъм свалила 4,5 кг – половината от тях само за една нощ – по време на престоя си; мениджърът ѝ отпразнувал това, като направил костюма ѝ с пет сантиметра по-тесен. След статията тя не успяла да си намери работа, защото „защото вече се бях превърнала в Зайче – и нямало значение защо".

През 1968 г. Фелкър я наел да работи в списание New York, в което тя въвела термина „репродуктивна свобода" за статия за „изказване" за абортите в Гринуич Вилидж. След като правила аборт в Лондон на 22 години, по-късно тя описала чувството си на „силно щракване" по време на протеста и казала, че денят отбелязал началото на живота ѝ като „активна феминистка".

„Мисля, че човекът, който каза: „Скъпа, ако мъжете можеха да забременеят, абортът щеше да бъде тайнство", беше прав", каза тя пред Observer през 2011 г. „Говорейки за себе си, знаех, че това е първият път, когато поемам отговорност за собствения си живот. Нямаше да позволя нещата да ми се случват. Щях да насочвам живота си и затова се чувствах позитивно."

Тя също така отдава заслуга на чернокожи феминистки, включително Флоринс Кенеди, Евелин Кънингам, Шърли Чизхолм и Фани Лу Хамер, за това, че са я научили на важността на активизма. „Беше като да намериш семейство", каза тя за това време. „Колкото и да сме коренно различни, а със сигурност бяхме, жените споделят надежди и определена визия за света, и определен детектор на лайна."

Това поставя началото на кариерата на Стайнъм като провокативна журналистка, пишейки статии, включително като „Ако мъжете можеха да менструират", която се публикува в Ms, списание, съосновано от Стайнъм и Дороти Питман Хюз през 1971 г. Първият брой е с Чудо-жена на корицата; Супергеройката наскоро се е отказала от силите си, за да остане с мъжкия си любим, а в есето се твърди, че DC Comics трябва да възстанови силите ѝ и да върне героинята към феминистките ѝ корени.

Щайнем също така е писала статии като „Какво би било, ако жените победят с времето" и „След силата на чернокожите, освобождението на жените", статията в списание „Ню Йорк" от 1969 г., която ще ѝ направи име като феминистки лидер.