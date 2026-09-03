Почина осъжданият за педофилия известен комедиант Крис Лангъм

Почина звездния комедиант от сатиричния сериал на Би Би Си The Thick of It, който е осъждан за сексуални престъпления срещу деца. Той си отидие на 77-години след тайна битка с рак на панкреаса, стана ясно днес. Лангъм, чиято успешна кариера на сцената и екрана приключва, след като през 2006 г. е осъден и вкаран в затвора за сексуални престъпления срещу деца, е починал преди почти три месеца, съобщава Би Би Си.

Втората му съпруга, театралната режисьорка Криси, го е подкрепяла през цялото време. Той оставя нея и децата им Емили и Джеймс. Комедиантът има и по-големи деца от първия си брак с актрисата Сю Джоунс-Дейвис. Всички те са го подкрепяли въпреки скандала, както и родителите му.

Актьорът, осъждан за педофилия, винаги се е оправдавал, че свалял детска порнография като част от проучване за комедиен сериал, който е пишел, и че не е педофил. Той признавал, че именно собствените му „арогантност" и „его" са го подтикнали да гледа видеозаписите със сексуално насилие над деца. По-късно бившият актьор признава, че това решение „напълно съсипа живота ми". За смъртта му се чак днес.

Крис Лангъм е роден на 14 април 1949 г. и е починал от рак на панкреаса на 24 юни тази година.

Той участва в комедийното скеч шоу Not The Nine O'Clock News, преди да стане известен с ролята си в The Thick Of It. Само дни след като през 2006 г. печели награда БАФТА за ролята си на непохватния лейбъристки министър Хю Абът в политическата сатира, Лангъм се изправя пред съда по обвинения в сексуални престъпления.

Той е обвинен за изтегляне на непристойни изображения, включително клипове, показващи изнасилването на тийнейджър и сексуално насилие над осемгодишно дете. По време на процеса един от съдебните заседатели се почувствал физически зле, след като видял материалите. Лангъм е осъден на 10 месеца затвор.

След освобождаването му от затвора „Елмли" в Кент през 2007 г., след като е излежал само три месеца, актьорската му кариера на практика приключва. Той прави няколко неуспешни опита да се върне към професията, като участва в два нискобюджетни филма, но и двата се провалят. Бивши приятели и колеги, включително кастинг директори, го избягват. Отхвърлен от шоубизнеса и без работа, Лангъм се оттегля от публичния живот и се установява в големия си семеен дом в Кранбрук, графство Кент.

В своя защита по време на съдебния процес той твърди, че е гледал съдържанието, за да разбере собственото си минало, както и като проучване за герой в комедия за психотерапия.

Преди скандала, който слага край на кариерата му, Лангъм успява да възстанови професионалния и семейния си живот след борба с алкохола и наркотиците. Арестът му идва малко след върха на кариерата му като непохватния министър Хю Абът в комедията на Би Би Си The Thick of It. Той също така участва заедно с Каролайн Куентин в телевизионния сериал на Би Би Си Kiss Me Kate.

Само няколко седмици преди смъртта му става ясно, че Лангъм печели пари по време на пенсионирането си, като отдава под наем своята вила. Просторният му дом в Кент, който побира до шест души, се предлага в Airbnb за 250 паунда на нощ. Собствениците живеят в друг имот в същото място, за да могат да помогнат при евентуални проблеми. Втората му съпруга Криси, която е театрален режисьор, остава до него. Той оставя нея и децата им Емили и Джеймс. Освен че го подкрепя по време на съдебния процес, съпругата му Криси го подпомага финансово, след като актьорската му работа изчезва. Смята се, че след това професионалният му живот се е въртял основно около управлението на имота.

Той редовно посещавал местен магазин, откъдето купувал повечето си продукти. На кратко разстояние с кола имало яхтено пристанище, където държал лодка, с която излизал в Ламанша.

„Той е прекрасен човек, винаги усмихнат и много забавен. Не знам много за миналото му, само че е бил актьор и някога е бил много известен. Сега по-голямата част от времето му минава в управлението на вилата. Тя е много популярна сред гостите и е заета през цялата година.", разказва местен за него.

„Той е наистина добър човек. Мисля, че си е платил цената за това, което е направил. Не можеш да продължаваш да наказваш някого за грешките му. А предвид случилото се, вероятно за него е по-добре да бъде домакин в Airbnb, отколкото да се върне в шоубизнеса.", допълва друг.