Германия разследва двама сърби за атаката с дрон срещу летището в Лайпциг

Германската полиция проверява връзка между случая с дрон с експлозиви на летището в Лайпциг и двама мъже, задържани в Сърбия през юни, съобщава германският седмичник "Шпигел", позовавайки се на източници от службите за сигурност.

На 11 юни сръбската полиция е задържала близо до границата с Унгария двама мъже – сръбски гражданин и лице с двойно сръбско и руско гражданство. При проверката са били открити компоненти на модифициран дрон, предавател за дистанционно управление и два контейнера с експлозив. Двамата се намират в предварителен арест, а германските власти проверяват дали разполагат с информация за опита за атака в Лайпциг.

Откритите кмпоненти показват сходства с дрона, използван при инцидента край Лайпциг. Сходство е установено и в начина, по който е бил съхраняван експлозивът.

На 4 август вечерта на пистата на летището в Лайпциг беше открит дрон с експлозив в близост до украински товарни самолети, припомня Ен1. Летището е един от ключовите логистични центрове за доставките на военна помощ за Украйна. Германската Федерална криминална полиция е идентифицирала двама заподозрени във връзка със случая въз основа на криминалистични данни и разузнавателна информация.

„Шпигел“ съобщава още, че един от идентифицираните заподозрени е свързан с палеж в полския град Лодз през 2024 г. Същата нощ, когато е извършен опитът за атака в Лайпциг, товарен самолет се е сблъскал с друг дрон, съдържащ военен експлозив, но е успял да кацне безопасно. Около десет дни по-късно край летището е открит и трети дрон, пише БТА.

Случаят се разследва и от италианските власти заради използвана от един от заподозрените италианска туристическа виза за влизане в Шенгенската зона.

Тази седмица германското правителство обвини Русия за опита за атака с дрон на летището в Лайпциг миналия месец.

Вчера двама мъже с руски паспорти бяха обявени за заподозрени по случая след като германската криминална полиция е идентифицирала ДНК-то им.

Според германския вестник "Зюддойче цайтунг" и регионалните обществени медийни групи Ен Де Ер и Ве Де Ер първият заподозрян, който е беларуски гражданин, но притежава и руски паспорт, е влязъл в Шенгенското пространство с италианска туристическа виза, издадена в Минск. Същият вече има криминално досие за престъпления, извършени в няколко балтийски държави.

Вторият заподозрян, който притежава латвийски и руски паспорт и е роден в Русия, е действал като логистик и инструктор на атаката. Той пристигнал в края на юли в Германия през летището в Берлин, той е наел кола, за да се придвижи до района на Лайпциг, преди да напусне страната два дни преди предполагаемата атака, отново според същите източници.

Двамата мъже са идентифицирани чрез ДНК следи, открити от криминалистите в околностите на летището, а именно върху дрон, върху консервна кутия, пълна с експлозиви и върху антена, закрепена към дърво. Европейските бази данни са позволили да се установят прекачванията на двамата мъже в Литва и Финландия, потвърдени от информация от разузнавателните служби, както се посочва в тези медийни публикации.

Германският министър на вътрешните работи Александер Добринт заяви, че полицейските разследвания, оперативните методи и информацията от германските разузнавателни служби доказват руска следа в опита за атентат на летището в Лайпциг".

Руският президент Владимир Путин осъди вчера обвиненията, като "нова груба грешка" от страна на Германия, която се превърна в най-големия финансов поддръжник на Украйна, а руското външно министерство обяви днес, че е привикало германския шарже д'афер в Москва.

От началото на войната в Украйна през февруари 2022 г. Германия и редица други европейски държави редовно обвиняват Кремъл в операции по дестабилизация, шпионаж и саботаж на тяхна територия.