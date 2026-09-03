Поне 80 мигранти загинаха край Канарските острови, след като лодката им се преобърна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Около 80 души са загинали, след като лодка с мигранти се е преобърнала край бреговете на Гран Канария, съобщи испанската организация за морско спасяване.

Съобщава се, че около 128 души преди това са били на борда, когато екипите за спешна помощ са били извикани в сряда.

Хелена Малено, основател на неправителствената организация „Walking Borders", заяви в социалните медии, че оцелелите съобщават за три жени и едно бебе сред загиналите по време на преминаването.

Морската спасителна организация (Maritime Rescue) съобщи пред агенция Ройтерс, че на борда на кораба е имало пет тела, когато спасителите са го достигнали. Лодката е отплавала от Гамбия на 7 август и е прекарала 27 дни в Атлантическия океан, преди да бъде открита край южното крайбрежие на Гран Канария.

В изявление на Морската спасителна организация до Sky News се казва: „Вчера следобед открихме лодка с мигранти, отплавала от Гамбия на 7 август, която е била в голямо затруднение край южното крайбрежие на Гран Канария.

„На разсъмване тази сутрин потвърдихме приблизително 80 смъртни случая от общо 128 пътници. Оцелелите бяха откарани на кея Аргинегин и за тях се грижат местните власти."

Телата на много от загиналите не можаха да бъдат извадени поради неблагоприятни метеорологични условия, съобщи Морската спасителна служба, цитирана от Sky News.

Фернандо Клавихо, регионалният лидер на Канарските острови, заяви, че трагедията подчертава необходимостта от държавна политика по отношение на миграцията, особено след смъртоносния прилив на мигранти в северноафриканския анклав на Испания Сеута през юли.

„Недопустимо е да продължават да се губят животи. Канарските острови не могат да свикнат или да приемат за нормално факта, че Атлантическият океан продължава да бъде смъртоносен капан."

Испанското правителство настоява за по-хуманитарен подход и регистриране на недокументирани мигранти, за да им позволи да работят и да подкрепят бързоразвиващата се икономика.

Това доведе до критики от страни като Мароко, на което ЕС плаща, за да помогне за намаляване на нивото на миграция от Африка към блока.

Атлантическият маршрут от Западна Африка до Канарските острови е един от най-смъртоносните миграционни маршрути в света.

Пътуването е опит на хиляди мигранти всяка година, които се опитват да достигнат испанската територия в пренаселени лодки, въпреки рисковете, породени от бурното море, силните течения и дългите разстояния.