ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сърбия задържа още петима по разследването си за р...

Времето София 31° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23501105 www.24chasa.bg

Германия отпуска на Украйна 250 милиона евро за спешни ремонти

1164
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Германия отпуска на Украйна 250 милиона евро за спешни ремонти СНИМКА: pixabay

Германия отпуска допълнителни 250 милиона евро за спешни ремонтни дейности по енергийната инфраструктура на Украйна, предаде ДПА.

Германското министерство на икономиката заяви днес, че помощта има за цел да гарантира снабдяването с електроенергия и отоплението на украинското население въпреки продължаващите руски атаки.

„Енергетиката продължава да бъде един от основните фронтове на тази война. Затова подкрепяме Украйна в защитата и възстановяването на нейната енергийна инфраструктура и призоваваме всички международни партньори да положат допълнителни усилия“, заяви германската министърка на икономиката Катерина Райхе.

По думите ѝ подкрепата за Украйна се предоставя в сътрудничество с германския бизнес. „Благодарение на даренията от енергийни ресурси досега е възстановено електроснабдяването на 1,4 милиона души. Същевременно мобилизираме частни инвестиции за възстановяването на страната“, допълни тя.

Русия многократно нанася удари по електроцентрали и електропреносната мрежа на Украйна. Миналата зима милиони жители на столицата Киев останаха без отопление и почти без електричество в продължение на седмици, пише БТА. 

Вчера украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че предстои Украйна още този месец да получи нови пакети германска военна помощ и за укрепване на противовъздушната си отбрана. 

Зеленски разказа че е разговарял с германския канцлер Фридрих Мерц за руската атака срещу летището в Лайпциг. По думите му това представлява „поредната ескалация от страна на Русия", а реакцията на Германия е важна.

Екипите на двете страни вече финализират текста на т.нар. Споразумение за дроновете. Според Зеленски то ще има за цел, наред с другото, значително да подобри отбранителните способности както на Германия, така и на Украйна.

„Този месец ще има нови пакети с военна помощ за противовъздушната ни отбрана от Германия", подчерта украинският държавен глава.

Според министерството на икономиката на Германия Фондът за енергийна подкрепа на Украйна е набрал около 2,4 милиарда евро от международни донори от началото на войната преди четири години и половина.

С помощта си от общо 810 милиона евро Германия е най-големият донор на фонда, като средствата се предоставят чрез германската банка за развитие KfW.

Германия отпуска на Украйна 250 милиона евро за спешни ремонти СНИМКА: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Телефон, студио и офис в джоба - как един телефон променя ежедневието ни (Видео)