САЩ връщат на Ливан фрагменти от римски оловен саркофаг, открит при разследване на ФБР

САЩ ще върнат на Ливан фрагменти от оловен саркофаг от римската епоха, който е бил нелегално изнесен от древния град Тир в южната част на страната. Артефактите са били открити в рамките на разследване на Федералното бюро за разследване (ФБР), предаде Франс прес.

Фрагментите са предадени вчера на ливанското консулство в Ню Йорк, откъдето предстои да бъдат върнати в Ливан. Посолството на САЩ в Ливан съобщи за предаването в социалната мрежа Екс, като посочи, че то „отразява силното партньорство между САЩ и Ливан в борбата срещу нелегалния трафик на културни ценности".

Според ливанския министър на културата Гасан Салемех всички доказателства сочат, че „фрагментите от саркофага са намерени в района на Тир по време на нелегални разкопки".

Министърът отбеляза още, че „тези саркофази показват художествени, декоративни и технически характеристики, типични за работилниците за оловни ковчези в град Тир, които са действали през античността".

От ФБР уточниха, че артефактите датират от римския период между второто и третото хилядолетие преди Христа. Според бюрото те „са откраднати по време на нелегални разкопки в или около Тир и впоследствие са изнесени", като не се посочва кога точно се предполага, че е извършен трафикът.

Фрагментите са били засечени в каталог за продажби на нюйоркската компания „Арте Примитиво", специализирана в търговията с антики. След откриването им Ливан е сигнализирал американските власти и е повдигнал въпроса за връщането на артефактите.

Нелегалният трафик на древни предмети и заграбени антики е широко разпространен в Близкия изток. Ню Йорк, който е сред световните центрове на пазара на изкуство, е дом на множество богати колекционери, галерии и аукционни къщи.

Това не е първият случай, в който САЩ връщат древни предмети на Ливан. През декември 2017 г. на страната бяха предадени три древни артефакта, сред които глава на бик с древногръцки произход. Тя е била изложена в музея „Метрополитън" и е била оценена на 1,2 млн. долара, пише БТА.

Ливанският министър на културата обърна внимание и на тежкото състояние на района около Тир. По думите му древният град и околностите му са „особено богати на археологическо наследство", но „напоследък са понесли значителни разрушения" в резултат на израелските удари по време на войната срещу проиранското движение „Хизбула".

Тир, който е древен финикийски град, беше включен през юли в Списъка на застрашеното културно наследство на ЮНЕСКО.