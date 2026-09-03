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Букурещ привика руския посланик заради атаката на летището в Лайпциг

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Букурещ ” Снимка: СНИМКА: “24 ЧАСА

Руският посланик в Букурещ Владимир Липаев е бил привикан в Министерството на външните работи на Румъния във връзка с атаката с дронове на летището в Лайпциг, съобщава Диджи24.

„По време на срещата румънската страна изрази солидарност с Германия и протестира срещу предполагаеми хибридни действия, предприети от Руската федерация с цел разделяне на европейското общество. От наша страна всички тези обвинения бяха отхвърлени като абсурдни, нелепи, неоснователни и неподкрепени с доказателства“, коментира Липаев пред ТАСС, цитиран от сайта Нюз.ро.

Ден по-рано министърът на външните работи на Румъния Оана Цою написа в социалната мрежа Екс, че руският посланик ще бъде извикан във външното министерство „в знак на пълна солидарност с Германия“, пише БТА. 

Във вторник германското правителство обвини Русия за опита за атака с дрон на летище Лайпциг/Хале миналия месец. Дронът беше открит в близост до украински самолет вечерта на 4 август, след което бе обезвреден.

Германският министър на вътрешните работи Александер Добринт заяви, че опитът за атака се вписва в познатата схема на "руските хибридни операции".

Германското правителство "стигна до заключението, че Русия е отговорна за хибридната атака в Лайпциг на 4 август", посочи той.

Букурещ ”

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