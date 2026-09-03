Сърбия задържа още петима по разследването си за руски шпиони

Висшата прокуратура в сръбския град Суботица е разширила разследването по случая с лица, заподозрени във връзки с руските тайни служби. Към производството са привлечени още петима души, съобщава Радио Свободна Европа (РСЕ), позовавайки се на прокуратурата.

Четирима от новопривлечените са оставени в ареста, докато на петия е наложена мярка за забрана да напуска дома си. Един от разследваните – Д.В., е обявен за недостъпен за държавните органи, пише БТА.

Първоначалното разследване в Суботица започна през юни срещу Б.Д. и Д.Ш. за незаконно притежание и носене на оръжие, боеприпаси и взривни вещества в съучастие. Срещу Б.Д. е образувано производство и за фалшифициране на документи, припомня РСЕ.

През юли германски медии свързаха случая с твърдения за двама „еднократни" агенти на руските тайни служби, които са били задържани в началото на юни в близост до сръбско-унгарската граница. Според германския вестник „Билд" двамата са били наети за конкретна операция и са планирали да поставят взривно устройство в Германия. Предполагаемата мишена е била свързана с производството или доставката на военно оборудване за Украйна. Германското издание предполага и връзка със случая от 4 август, при който е имало предполагаем опит за нападение с дрон.

Сръбската прокуратура обаче заяви вчера, че не потвърждава тези твърдения. Оттам подчертаха, че разследването продължава и е секретно.

Новото разширяване на производството е свързано и с отделно разследване за експлозив, открит през април край град Канижа, в близост до газопровод. По този случай сръбската прокуратура съобщава, че се разследват седем души и е разкрита организирана група, която е осигурявала и съхранявала на територията на Сърбия взривни вещества, взривни устройства и дронове, предназначени впоследствие да бъдат прехвърляни към страни от Европейския съюз.

В разследването са участвали сръбската Агенция за сигурност и информация, Военното разузнаване, полицията и Военната полиция. Прокуратурата посочва, че ще работи съвместно с разследващите органи на европейски държави, за да бъде установена ролята на обвиняемите, както и предназначението на откритите взривни вещества, устройства и дронове.