Задържаха руски кораб край норвежкия архипелаг Свалбард, Москва ще обжалва

Руският посланик в Норвегия Николай Корчунов заяви пред руската държавна новинарска агенция ТАСС, че задържането на кораба "Професор Молчанов" в арктическия архипелаг Свалбард по искане на украинската държавна петролна и газова компания "Нафтогаз" е "политически мотивирано нарушение на международното право" и посочи, че съдебното решение за задържане на плавателния съд ще бъде обжалвано пред норвежки съд, предаде Асошиейтед прес.

Той заяви, че поддържа контакт с властите в Норвегия във връзка със ситуацията около задържането на кораба и изисква той да бъде освободен и да бъде гарантирана безопасността на екипажа и пътниците, пише БТА.

"Посолството поддържа контакт с норвежките власти, включително с Министерството на външните работи на Норвегия и губернатора на Свалбард. Настояваме за незабавно освобождаване на кораба и осигуряване на безопасността на пътниците и екипажа му", се посочва в изявление.

Норвежките власти задържаха руски кораб в арктическия архипелаг Свалбард в рамките на глобалните усилия за изпълнение на арбитражно решение, свързано с изплащането на обезщетение в размер на 4,22 милиарда долара, отбелязва АП.

"Нафтогаз" води съдебни дела срещу Русия от 2016 г. с искане за обезщетение за активите на компанията, отнети от Москва след анексирането на Крим през 2014 г. и конфискацията на украински енергийни активи, включително газови находища и газопроводи.

През април 2023 г. арбитражен трибунал в Хага постанови Русия да изплати на "Нафтогаз" 4,22 милиарда долара, плюс лихви и съдебни разноски, за конфискуваното имущество в Крим. Москва обаче не е изпълнила решението.

След отказа на Русия да изплати присъдената сума украинската държавна петролна и газова компания подаде молби до националните съдилища, търсейки съдебни разпореждания за конфискация на руски търговски активи.

"Това е още една важна стъпка към възстановяването на справедливостта във връзка с незаконното конфискуване от Русия на активите на "Нафтогаз" в Крим. Русия не може да избегне отговорност просто като откаже да се съобрази с международно арбитражно решение. Ще продължим да преследваме руските активи по целия свят", заяви и. д. главен изпълнителен директор на "Нафтогаз" Сергий Федоренко.

Когато по-рано днес беше попитан за действията на Норвегия, руският президент Владимир Путин заяви, че задържането на граждански кораби и ударите по търговското корабоплаване представляват "актове на държавен тероризъм".

Той осъди също така неотдавнашните предупреждения на украинския президент Володимир Зеленски към чуждестранните авиокомпании, че полетите в Русия вече няма да са безопасни поради украинските атаки с безпилотни летателни апарати с голям обсег.

В изказване по време на Източния икономически форум във Владивосток, Путин свърза задържането на кораба с предупреждението на Зеленски, като заяви, че подобни инциденти "усложняват" перспективите за бъдещи мирни преговори. Той добави, че съюзниците на Украйна са "съучастници в международен тероризъм", тъй като мълчат по тези въпроси.

Задържането от страна на Норвегия на руския кораб "Професор Молчанов" е вследствие на разпореждане на окръжния съд в Норд-Тромс, издадено на 31 август, съобщи в изявление губернаторът на Свалбард Ларс Фаузе.

След задържането на кораба му е забранено да напусне настоящото си местоположение в Баренцбург на остров Шпицберген, уточни губернаторът.

Руският кораб се използва за търговски експедиционни круизи, включително до Свалбард, и извършва редовни курсове до архипелага до архипелага от юни 2025 г.

Според началника на Северното управление по хидрометеорология и мониторинг на околната среда, което е корабособственик на "Професор Молчанов", Роман Ершов, екипажът на научноизследователския кораб може да слиза на брега в Баренцбург, отбелязва ТАСС.

"Те могат да слизат на брега. Но в момента екипажът изпълнява служебните си задължения, които не са свързани с това", каза Ершов. В момента членовете на екипажа се намират на борда на кораба.