Един убит и петима ранени при руска атака срещу украинския град Днепър

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Русия атакува предградията на украинския град Днепър (Днипро на украински език - бел. ред). Един човек загина при атаката, а петима бяха ранени.

Ръководителят на военната администрация на Днепропетровска област Олександър Ганжа, съобщи това в Телеграм, цитиран от агенция Укринформ, предаде БТА.

"Най-малко четирима души бяха ранени в резултат на руската атака срещу Днипро", написа той.

Ганжа съобщи, че в резултат на руския удар са избухнали пожари в складове, принадлежащи на логистична компания.

По-късно Ганжа допълни, че броят на ранените се е увеличил, а един човек е загинал.

"Един човек загина, а петима са ранени – броят на убитите и ранените от руската атака срещу Днипро се увеличава", се казва в публикацията му.

Стана известно, че 20-годишен мъж е бил хоспитализиран в тежко състояние. Останалите ранени в момента се преглеждат от лекари.

По-рано бе съобщено, че петима души остават в болница вследствие на вчерашното нападение срещу град Днепър.

Голям фармацевтичен склад в украинския град Бориспол, близо до Киев, е бил поразен днес при руски въздушен удар, съобщиха украински медии, цитирани от ДПА.

Новинарският сайт "Украинска правда" съобщи, че обектът е един от най-големите специализирани фармацевтични складове в Украйна.

Ръководителят на военната администрация на Киевска област Тимур Ткаченко потвърди само, че складът е бил ударен, но, както обикновено, не предостави допълнителни подробности. Един човек е ранен, съобщи той в Tелеграм.

Руската армия засили атаките срещу складове за храни, хладилни складове, логистични центрове на компании за онлайн търговия и магазини за строителни материали в Украйна.

От своя страна Украйна нанася удари по множество дистрибуторски центрове, принадлежащи на руските гиганти в онлайн търговията "Уайлдберис" и "Озон".

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че 13 области са засегнати от руски въздушни удари през изминалата нощ.

В Одеса бяха ранени 17 души при удар с дрон по многоетажна жилищна сграда, каза той.

"В много градове и други населени места сигналите за въздушна тревога практически не спират поради заплахата от руски атаки с реактивни дронове", написа Зеленски в социалните мрежи.

Украйна вече петата година се бори срещу пълномащабната руска инвазия. Усилията за прекратяване на войната са в застой, тъй като Москва продължава да преследва целта си да принуди съседката си да приеме нейните условия, отбелязва ДПА.