20-годишен орангутан загина, задушен от дима от горските пожари в Индонезия

Възрастен мъжки орангутан загина, задушен от дима от горските пожари в Индонезия. Той е намерен в тежко състояние и с проблеми с дишането в плантация за палмово масло на индонезийския остров Борнео, почина часове, след като беше спасен, предаде ДПА, позовавайки се на съобщение на властите в страната.

Приблизително 20-годишният орангутан, наречен Сампурна, е бил открит в неделя сутринта от жители в района на Кетапанг, провинция Западен Калимантан, засегнат от горски пожари. Той не е можел да стои изправен и е имал затруднения с дишането, когато на място е пристигнал екип на Агенцията за опазване на природните ресурси на Западен Калимантан и Индонезийската фондация за рехабилитация на горите и дивата природа (YIARI).

Ветеринарни лекари са му подали кислород и са му поставили интравенозна система, преди да го транспортират до рехабилитационен център на YIARI. Състоянието му обаче се е влошило и той е починал по-късно същия ден, съобщи индонезийското министерство на горите.

Аутопсията е установила увреждания на белите дробове, сърцето и бъбреците, които според министерството вероятно са свързани с продължително излагане на дим и остра хипоксия - недостиг на кислород.

Сампурна е бил наблюдаван от отдела за защита на орангутаните на YIARI на 16 август и тогава все още се е движил активно. Около две седмици по-късно е бил намерен в безпомощно състояние в плантация близо до райони, засегнати от пожари, съобщава БТА.

Смъртта му подчертава заплахата, която горските пожари представляват за орангутаните, чиито местообитания в Борнео са все по-фрагментирани. Пожарите могат да унищожат хранителните им източници и да ги принудят да навлизат в плантации и други райони, където са изложени на дим и на риск от конфликт с хората.

Индонезия преживява тежък сух сезон, като горски и други пожари засягат различни части на страната. По данни на Министерството на горите между януари и юли тази година пожарите са унищожили около 202 004 хектара земя в страната, пише още ДПА.