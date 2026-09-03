Гърция връчи протестна нота на Анкара заради планирани турски морски паркове

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Посолството на Гърция в Анкара е връчило протестна нота на турското външно министерство, съобщава гръцката обществена телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Нотата е реакция по повод турските изявления във връзка с обявената специална пространствена рамка на Гърция за възобновяемите енергийни източници, както и във връзка с решенията на Анкара от 15 август за създаването на два морски парка в източните части на Егейско и Средиземно море.

Гърция категорично отхвърля турските претенции по отношение на пространствената рамка като произволни и лишени от каквото и да е правно основание. Статутът на суверенитета в Егейско море е ясно и окончателно установен чрез съответните международни договори, се посочва в нотата.

Обявяването на морските паркове от Анкара Атина определя като "нищожно", тъй като те обхващат зони извън турската юрисдикция и попадат в рамките на гръцкия континентален шелф.

Гърция ще продължи да подава информация към своите европейски и международни партньори за всяко едностранно действие, което нарушава международното право и накърнява нейния суверенитет и суверенни права, се посочва още в протестната нота.

На 19 август в Гърция влезе в сила специалната пространствена рамка за възобновяемите енергийни източници, която за първи път въвежда единни и строги правила за разполагането им както на сушата, така и в териториалните води на Гърция.

С укази на турския президент Реджеп Тайип Ердоган, обнародвани в Държавен вестник през август, Турция официално обяви два морски парка в източните части на Егейско и Средиземно море. Единият - Национален морски парк „Фетхие-Каш", е разположен на над 21 700 квадратни километра във водите на Срезидемно море. Вторият - Национален морски парк „Северно Егейско море" с площ от 1742 квадратни километра във водите на Егейско море край турските окръзи Чанаккале и Текирдаг.

Новият морски парк на Турция в Средиземно море обхваща територии в близост до гръцкия остров Кастелоризо, а този в Егейско море се намира между гръцките острови Лимнос и Самотраки.

Гръцкото министерство на външните работи заяви, че обявяването на национални морски паркове от Турция в зони отвъд турските териториални води не поражда никакъв юридически ефект и не може да създаде свършен факт.