Оневиниха богаташа, сочен за поръчител на убийството на Дафне Галиция

Журналистката беше взривена в колата си

Почти 9 г. след дръзкото убийство на малтийската разследваща журналистка Дафне Галиция, което шокира Европа, предполагаемият поръчител - бизнесменът Йорген Фенех, си тръгна от съда във Валета като свободен човек.

Съдебно жури призна 44-годишния милионер и наследник на имотна империя за невинен и по двете обвинения - съучастие в убийство и престъпен заговор. Решението на заседателите беше взето с

осем гласа в полза на Фенех

срещу един. А обявяването му предизвика смут в залата - докато близките на бизнесмена ликуваха, семейството на Галиция стоеше в ступор, а някои се разплакаха.

Демонстранти пред съда призоваха за справедливост. СНИМКА: РОЙТЕРС

Ако беше признат за виновен, богаташът се очакваше да влезе в затвора до живот. Вместо това той си тръгна през главния вход на съда във Валета, придружен от полиция, докато отвън имаше демонстрация с призив за справедливост за Галиция.

“Това е ужасно решение на съдебните заседатели, от което страната ни може да не се възстанови”, коментира най-големият син на журналистката Матю Галиция. И допълни, че заседателите са имали отговорност за това правосъдието да възтържествува, но вместо това “си измиха ръцете”. Сестрата на Дафне Корин Вела отбеляза, че “вече всички сме изложени на много по-голям риск, защото това показва, че журналисти може да бъдат убивани безнаказано”.

Фенех беше арестуван през 2019 г., когато се опита да напусне Малта с яхтата си. Той беше обвинен, че е платил 150 хил. евро на посредник - таксиджията Мелвин Теума, за да бъде убита Галиция. Журналистката загина на 16 октомври 2017 г., когато мощна бомба, поставена в автомобила ѝ, беше детонирана, докато тя караше близо до дома си.

Убийството ѝ постави Малта - най-малката държава-членка на ЕС, в центъра на вниманието заради очевидните провали в прилагането на закона. Смъртта на Галиция доведе до политическа криза в Малта, като тогавашният премиер Джоузеф Мускат подаде оставка след масови протести заради твърдения, че е искал да защити свои приятели и съюзници от разследването. Двугодишно обществено разследване от юли 2021 г. заключи, че Малта трябва да “носи отговорност” за убийството на Галиция поради “атмосферата на безнаказаност”, създадена от властта.

Посредникът Теума беше ключов за обвинението на прокуратурата, тъй като

се съгласи на помилване

от президента в замяна на показанията си. Именно той идентифицира Фенех като поръчител. Смята се, че бизнесменът е наредил убийството на журналистката, защото тя е била на ръба да публикува компрометираща статия за чичо му.

Галиция дълги години разследваше корупцията в Малта и връзките между политическия и бизнес елита. Към момента на смъртта си тя се бореше с 47 дела за клевета, а минути преди да почине, написа: “Навсякъде, където погледнеш, има мошеници - ситуацията е отчайваща”.

Зад решетките за убийството ѝ към момента са петима души. Братята Джордж и Алфред Деджорджо, които признаха, че са поставили и задействали бомбата, получиха по 40 г. затвор през 2022 г. Съучастникът Винсент Мускат има 15-годишна присъда, а Робърт Агиус и Джейми Вела са в затвора доживот заради доставката на бомбата.