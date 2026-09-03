Въпреки забрана за живи президенти ликът на Тръмп украси монета от $ 1 (Обзор)

Тя ще бъде платежно средство, но няма да бъде пускана в обращение

Лицето на Доналд Тръмп се появи на американска монета от 1 долар. Това е поредният ход на президента да постави образа си върху американските институции.

На новата монета редом с главата на републиканеца са думата “Свобода” и изречението “Уповаваме се в Бог”. Целта на това действие е да се отбележи 250-ата годишнина на САЩ.

От Монетния двор на САЩ заявиха, че новите пари не са пуснати в обращение, но може да бъдат използвани като законно платежно средство, ако бъдат закупени.

Федерален закон не разрешава изобразяването на действащ президент върху паричните единици на САЩ, но за да се заобиколи тази забрана, беше използвана специална клауза. По принцип е забранено да се поставят изображения на живи президенти на задната страна на монетите, но няма такова правило за лицевата страна, където е образът на Тръмп върху новите монети от 1 долар.

Те може да бъдат закупени за 61 долара за ролка от 25 броя и 154,50 долара за пакет от 100 броя. Продават се и в автомати в магазина на Монетния двор на САЩ във Вашингтон. Монетата е със златист цвят, но не съдържа истинско злато. Състои се от 88,5% мед, а останалата част е от цинк, манган и никел.

През май министърът на финансите Скот Бесент заяви, че ведомството му планира да пусне в обращение нова банкнота от 250 долара с портрета на президента Тръмп. Тогава той подчерта, че и друг жив президент на САЩ е бил изобразен на паричните знаци на страната. През 1926 г. в чест на 150-годишнината на Америка на половиндоларова монета е бил изобразен тогавашният президент Калвин Кулидж.