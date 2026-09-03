Българи задържани след атака срещу немски оръжеен гигант (Обзор)

Не е ясен мотивът им и как точно са свързани с нападението

Двама българи бяха задържани след атака с коктейли “Молотов” срещу една от най-големите компании за производство на отбранителна техника в Германия. Инцидентът се случва около чевтвъртък полунощ в Мюнхен, когато очевидец забелязва от кола да се хвърлят бутилки със запалителна течност в непосредствена близост до дружеството Rohde & Schwarz.

Фирмата се занимава с разработване и производство на високотехнологично електронно оборудване за немската армия. Властите подозират предполагаем политически мотив за атаката, защото тя се случва точно срещу централата на компанията Helsing, която специализира в разработката на изкуствен интелект и дронове, също предназначени за отбраната на Германия.

Били са хвърлени три коктейла “Молотов”, като само два от тях се запалват близо до строителни контейнери пред Rohde & Schwarz, пише “Билд”. Пожарната бързо успява да овладее огъня, като не са били причинени щети и няма ранени.

Веднага след нападението полицията започва издирване. В крайна сметка служителите на реда арестуват двама заподозрени на близка бензиностанция - мъж на 38 г. и 28-годишна жена, които са български граждани. Дали и как те са свързани с нападението, не е изяснено.

Германските власти третират инцидента като евентуален опит за атака срещу критично технологично съоръжение. Сътрудничеството на германската фирма с украинския отбранителен сектор привлича особено внимание.

През март Rohde & Schwarz подписа меморандум за разбирателство с украинския производител на дронове Pegasus Arms. Страните се споразумяха да си сътрудничат в разработването на иновативни разузнавателни системи.

Това не е първото нападение срещу Rohde & Schwarz. През 2021 г. неизвестни подпалиха електропровод в близост до нея. Случаят остава неразкрит и до днес, въпреки че в анонимно писмо беше поета отговорност за случилото се. Там инцидентът беше описан като нарочна атака срещу военнопромишления гигант.

