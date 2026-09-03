Ограничават движението в Солун от 3 до 6 септември заради Международния панаир

Планират се ограничения на движението и протести в Солун до 6 септември във връзка с 90-ия Международен панаир. Това съобщиха от Министерството на външните работи на сайта си.

От 15:00 ч. на 3 септември до 20:00 ч. на 6 септември се забраняват престоят и паркирането по бул. „Страту" и ул. „3-ти септември".

От 06:00 ч. на 4 септември ограниченията за паркиране се разширяват около изложбения център и централната градска част, обхващайки улиците „Ангелаки", „Етникис Аминас", „Павлос Мелас", „Ясониду", „Арменопулу", „Н. Герману", „Олимпиадос" и др.

От 15:00 ч. на 5 септември поетапно, според динамиката на протестните прояви, ще се спира движението по основни пътни артерии в центъра, включително по булевардите „Егнатия", „Цимиски", „Никис", „Константинос Караманлис", „Василисис Олгас", „Василеос Георгиу", „Страту", „Етникис Аминас", както и други прилежащи улици. За тогава са обявени протести.

Препоръката на Външно е българите да имат предвид ограниченията, въведени за централната част на Солун от 3 до 6 септември. Оттам предупреждават най-вече за следобедните часове на 5 септември (събота). От МВнР препоръчват да се ползва околовръстното на града или други обходни маршрути.

При пътуване към летище „Македония" или Халкидики се препоръчва да се предвиди допълнително време заради очакваните затруднения в движението.

Мащабните промени в организацията на движението в Солун ще бъдат въведени заради откриването на 90-ото издание на Международния панаир в града в събота, като ограниченията ще започнат да се налагат още от утре, съобщава местният информационен портал „Вория".