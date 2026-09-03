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Иран се закани да отмъсти на САЩ за атаката по време на сватба

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Генерал Ахмад Вахиди СНИМКА: X/@ElyarMakuyi

При нападението загинали четирима

Ръководителят на Корпусa на гвардейците на Иран заяви, че ще отмъсти за смъртта на четиримата, които загинаха при американска въздушна атака. Нападението станало време на сватба в южната част на страната, съобщава Франс прес, цитирана от БТА.

"Чистата и невинна кръв на тези мъченици няма да остане ненаказана и със сигурност ще бъде отмъстена", заяви Ахмад Вахиди в изявление, излъчено по иранската държавна телевизия.

Междувременно шестима военни от иранските военноморски сили бяха убити при американски въздушни удари преди 2 дни. Това съобщи днес информационната агенция Тасним на фона на подновените военни действия между Вашингтон и Техеран.

"По време на престъпните атаки, извършени от американската терористична армия на 1 септември срещу различни райони в страната, шестима членове на флота на Иран бяха убити", съобщи агенцията, без да уточнява местата на ударите.

Поне 19 души, в това число и 7 военнослужещи, бяха убити в Иран в нощта срещу сряда при американски въздушни атаки. Четирима от тях са загинали по време на сватбена церемония в югоизточния район на Сирик, където близо 70 души са били ранени.

Все още не е ясно дали шестимата военнослужещи от военноморските сили, за които Тасним съобщи днес, са сред 19-те загинали, или са били убити при отделни американски удари.

Генерал Ахмад Вахиди СНИМКА: X/@ElyarMakuyi

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