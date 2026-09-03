Тръмп ще поиска Европа да върне на САЩ парите, дадени за оръжия за Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще поиска от европейските държави да възстановят разходите на САЩ за военната помощ и боеприпасите, изпратени по-рано в Украйна заради войната с Русия. Така Тръмп изглежда даде сигнал за спиране на продажбите към съюзнически държави, съобщава Ройтерс.

С публикация в социалните мрежи Тръмп остро разкритикува и опроверга съобщенията за значително изчерпаните запаси от боеприпаси на САЩ заради военните действия на страната в Близкия изток. Освен това държавният глава бе категоричен, че САЩ увеличават производството и дори трупат запаси от боеприпаси.

"Ние, САЩ, ги задържаме за себе си, вместо да ги продаваме на други, но продажбите към съюзниците скоро ще започнат отново. На Украйна и НАТО бяха предоставени безвъзмездно стотици милиарди долари, за които Европа би платила - ако само бяха помолени, но ние ще поискаме тези пари, макар и с известно закъснение!", заяви Тръмп и обвини за това администрацията на своя предшественик Джо Байдън.

По времето на Байдън федералното правителство изпрати милиарди военна помощ на Киев на фона на войната срещу Русия, която Тръмп многократно критикуваше преди и след завръщането си в Белия дом. Миналата година Белият дом и Европа се обединиха около план Вашингтон да изпраща оръжия на Украйна чрез транзакции, финансирани от съюзниците на Стария континент.

Миналия месец Ройтерс съобщи, че американската армия е изразходвала голяма част от запасите си от високоточни ракети с голям обсег по време на войната с Иран. Това от своя страна предизвика опасения за готовността на армията за бъдещи конфликти.

От началото на войната докъм края на юли, американските военни са използвали около 1500 от своите противовъздушни прехващачи Patriot , оставяйки им под 1000 на склад. Това става ясно от данни на Центъра за стратегически и международни изследвания, който изучава разработването на оръжия. Междувременно, запасите от прехващачи за терминална отбрана на голяма надморска височина са спаднали от 452 на доста под 300, съобщава "Политико".