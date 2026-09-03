Погребват Ратко Младич на 7 септември в Белград

Бившият командир на босненската сръбска армия Ратко Младич ще бъде погребан в Топчидерското гробище в Белград на 7 септември. На 5 септември ще има поклонение пред тленните му останки в Генералния щаб на сръбската армия, съобщи списание НИН, цитирано от БТА.

Тленните останки на осъдения за геноцид от международното правосъдие Младич пристигнаха днес в Сърбия. Тялото му бе транспортирано с правителствен самолет със съдействието на Международния трибунал в Хага.

На борда на самолета е бил сръбският министър на правосъдието Ненад Вуич, както и синът на Младич Дарко, информира проправителствената телевизия Информер.

Ковчегът с тялото на Младич, обвит в националния флаг, е бил пренесен от военни от сръбската армия от самолета до автомобил, с който тялото е откарано до военна болница в Белград за аутопсия.

Бившият военен лидер почина на 27 август на 84-годишна възраст в ареста на Международния остатъчен механизъм за наказателни съдилища в Схевенинген. Според публикации в сръбската преса и изявления на семейството му той би искал да бъде погребан в Топчидерското гробище в Белград, където е погребана дъщеря му, която загина при неизяснени обстоятелства на 24 години, след като се простреля с личното му оръжие.

Първоначалната информация бе, че Младич ще бъде погребан с най-високи военни и държавни почести. След това обаче сръбският президент Александър Вучич заяви, че е решение само на семейството на Младич как и къде ще бъде погребан.

Ратко Младич бе осъден на доживотен затвор за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления по време на войната в Босна и Херцеговина от 1992 до 1995 г. След войната той се укрива от съдебните власти в продължение на години, преди да бъде арестуван в Сърбия през 2011 г. Делото срещу него стартира на 16 май 2012 г., а присъдата на първа инстанция бе произнесена на 22 ноември 2017 г. През 2021 г. Апелативният състав я потвърди.

Съдът го призна за виновен за геноцид над около 8000 бошняци в Сребреница през юли 1995 г., преследване и насилствено преместване на бошняци и хървати, терор над цивилното население по време на обсадата на Сараево и вземане на служители на ООН за заложници.

До смъртта си Младич бе поставен под стража под надзора на Международния наказателен трибунал в Хага.