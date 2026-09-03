Русия удари 2 товарни кораба в Черно море, носели оръжие за Украйна

Руските сили удариха два товарни кораба в Черно море, които превозвали оръжие, боеприпаси и военна техника за Украйна. Това съобщи в изявление руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

"Въоръжените сили на Руската федерация продължават да нанасят групови удари по морски плавателни съдове и инфраструктурни обекти, използвани за нуждите на въоръжените сили на Украйна. През днешния ден ударни безпилотни летателни апарати са поразили в акваторията на Черно море товарен кораб с оръжие и боеприпаси, като и контейнеровоз, превозващ военнотехническо оборудване", става ясно от изявлението, цитирано от БТА.