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Русия удари 2 товарни кораба в Черно море, носели оръжие за Украйна

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Товарен кораб в Черно море СНИМКА: X/@MarioNawfal

Руските сили удариха два товарни кораба в Черно море, които превозвали оръжие, боеприпаси и военна техника за Украйна. Това съобщи в изявление руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

"Въоръжените сили на Руската федерация продължават да нанасят групови удари по морски плавателни съдове и инфраструктурни обекти, използвани за нуждите на въоръжените сили на Украйна. През днешния ден ударни безпилотни летателни апарати са поразили в акваторията на Черно море товарен кораб с оръжие и боеприпаси, като и контейнеровоз, превозващ военнотехническо оборудване", става ясно от изявлението, цитирано от БТА.

Товарен кораб в Черно море СНИМКА: X/@MarioNawfal

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