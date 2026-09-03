ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Цивилен стана жертва на украински удар с дрон в ко...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23503416 www.24chasa.bg

Цивилен стана жертва на украински удар с дрон в контролиран от Русия град

1000
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Дрон Снимка: СНИМКА: X/@Beefeater_Fella

Един цивилен загина, а още петима бяха ранени при украински удар с дрон по автобус в Горловка - град в контролираната от Русия част от украинската Донецка област. Това съобщи агенция Интерфакс, цитирана от Ройтерс.

Интерфакс цитира назначения от Москва кмет на града Иван Приходко, който каза, че автобусът е ударен при "умишлена атака с дрон".

Ройтерс прави уговорката, че не може да потвърди тази информация от независими източници. Както Украйна, така и Русия отричат да вземат на прицел цивилни, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

Дрон

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Телефон, студио и офис в джоба - как един телефон променя ежедневието ни (Видео)