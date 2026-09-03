Цивилен стана жертва на украински удар с дрон в контролиран от Русия град

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Един цивилен загина, а още петима бяха ранени при украински удар с дрон по автобус в Горловка - град в контролираната от Русия част от украинската Донецка област. Това съобщи агенция Интерфакс, цитирана от Ройтерс.

Интерфакс цитира назначения от Москва кмет на града Иван Приходко, който каза, че автобусът е ударен при "умишлена атака с дрон".

Ройтерс прави уговорката, че не може да потвърди тази информация от независими източници. Както Украйна, така и Русия отричат да вземат на прицел цивилни, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.