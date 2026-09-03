Словакия отхвърли удължаване на индивидуалния пакет санкции срещу Русия с 12 месеца

Правителството в Словакия отхърли 12-месечно удължаване на индивидуалния пакет от санкции на ЕС срещу Русия, коментираха трима дипломати пред "Политико".

Мерките, които вече неведнъж са били удължавани за по 6 месеца, изтичат на 15 септември. Евросъюзът се надяваше да осигури по-дълъг период на действие на санкциите, както и да избегне редовните предоговаряния. Всяко изменение обаче изисква единодушна подкрепа от всички 27 държави членки.

6-месечното подновяване на санкционните пакети бе компромис, с който се целеше да бъде получена подкрепа и от вече бившия премиер на Унгария Виктор Орбан. Будапеща използва повтарящите се крайни срокове, за да окаже натиск върху други правителства на ЕС за отстъпки.

Пратениците на ЕС обаче не успяха да постигнат компромис по предложението в сряда, а Словакия се оказа единствената, която се възпротиви.

"Явно има някои възражения. Мисля, че сме ги чували и преди", коментира дипломат от ЕС. Те получиха правото да останат анонимни, за да водят свободно преговорите при закрити врати.

Говорителят на словашкото правителство отказа коментар по темата. Но сподели изявление от Министерството на външните работи на страната си. "Дискусиите относно редовния шестмесечен преглед на режима на санкции продължават и се очаква да приключат до 15 септември 2026 г", пише в него.

Разговорите засегнаха и добавянето на още 27 лица и компании към списъка със санкции, с което да бъдат замразени активите им в ЕС. Технически експерти, работещи по политиката на санкциите сега трябва отново да обсъдят промените и удължаването на срока.

Законът е една от двете основни рамки за санкции на ЕС: индивидуални и икономически санкции. Първоначално и двете трябваше да се подновяват на всеки 6 месеца, но икономическите санкции бяха удължени с 12 месеца през юни, след като Орбан напусна премиерския пост в Унгария. Сега те ще останат в сила до юли 2027 г.

Тази година словашкият премиер Роберт Фицо бе единственият европейски лидер, който пристигна в Москва за честванията на Деня на победата на 9 май. Още след избирането си той се утвърди като политик, който повтаря проруски наративи и като цяло избягва открито да говори за руската заплаха в различни области, включително хибридната война.

Премиерът на Словакия неведнъж е заемал и позиция в подкрепа на Русия и политиките на Кремъл. След като встъпи в длъжност през октомври 2023 г., Фицо заяви, че "няма война в Киев", въпреки че руските въоръжени сили започнаха мащабна офанзива в Украйна през февруари 2022 г. През април тази година двамата с Орбан заплашиха да блокират санкциите срещу Русия, ако няма гаранции за доставка на петрол.

Европейският съюз трябва да вдигне санкциите срещу вноса на руски петрол и газ, да предприеме стъпки за възстановяването на петролопровода „Дружба" и да сложи край на войната в Украйна, за да се справи с енергийната криза вследствие на конфликта в Иран, заяви Фицо в началото на април.

След загубата на Орбан в Унгария и смяната на властта там, Фицо остана без най-близкия си съмишленик в рамките на ЕС.

Неведнъж западни медии са описвали като русофил и евроскептик премиерът Румен Радев. След като спечели парламентарните избори у нас през април, се завъртяха мнения, че той ще бъде следващият Орбан в ЕС, заради позициите, които е заемал през годините, докато бе президент на България.

Радев бе сравнен с Орбан и когато страната ни отказа да подкрепи включването на руския патриарх Кирил към санкционните списъци. ЕС искаше да вкара главата на руската църква в 21-я пакет санкции Той беше заради многократно изразяваната от него позиция в полза на войната, но след протеста на България, патриархът не влезе в списъците.

Европейският съюз за втори път се опитва да наложи санкции на духовния водач. В началото на войната предложението беше блокирано от тогавашния унгарски премиер Виктор Орбан, който тогава каза, че Унгария не би допуснала и други духовни лидери да бъдат санкционирани.

В средата на юни "Политико" отбеляза, че българското правителство и Светият синод са запазили мълчание за руската атака срещу Киевско-Печорската лавра. Освен това изданието припомня, че правителството не е възразило за санкциите на руския епископ Григорий Шевкунов. Той беше санкциониран заради разпространяване на дезинформация за войната в Украйна.

На фона на отказа на Словакия да подкрепи удължаването на санкциите срещу Русия, премиерът на страната Роберт Фицо ще дойде на посещение у нас утре (4 септември). В 10:30 ч. той ще бъде посрещнат от премиера Румен Радев с официална церемония пред храм-паметника "Св. Александър Невски". След това двамата ще проведат среща и на "четири очи" в сградата на Министерския съвет.