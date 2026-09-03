Съдят украинец за взривяването на газопроводите "Северен поток"

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Процесът срещу украински гражданин по обвинение за взривяването на газопроводите "Северен поток" ще започне на 14 октомври в Хамбург, съобщи днес говорителка на съда, цитирана от ДПА и БТА.

Висшият регионален съд в северния германски град прие обвинителния акт срещу предполагаемия организатор Сергий К. Насрочени са 16 съдебни заседания до средата на декември, а други са планирани за началото на следващата година.

Съдът е установил, че срещу подсъдимия има достатъчно доказателства за обвинение в извършването на военно престъпление – атака срещу гражданска инфраструктура.

Няколко експлозии през септември 2022 г. нанесоха щети и на двата газопровода "Северен поток" в Балтийско море. Досега никой не е поел отговорност за атаките.

Сергий К., бивш офицер от украинските специални части, бе задържан с европейска заповед за арест през август миналата година, докато бе на почивка със семейството си на италианското Адриатическо крайбрежие.

Той месеци наред се бореше да не бъди екстрадиран в Германия, но накрая бе прехвърлен там на 27 ноември и оттогава се намира в предварителния арест. Официални обвинения срещу него бяха повдигнати в началото на юли.

В обвинителния акт се твърди, че Сергий К. се е качил на борда на ветроходната яхта "Андромеда" в пристанището Вик на остров Рюген не по-късно от 8 септември 2022 г., заедно с 6 съучастници – капитана на яхтата, експерт по взривни вещества и четирима дълбоководни водолази. Посредник наел плавателния съд за няколко седмици.

Твърди се, че групата е поставила 4 взривни устройства с таймер по газопроводите по време на гмуркания на дълбочина до 80 м в близост до датския остров Борнхолм.

Взривните устройствата са съдържали военен експлозив с огромна разрушителна сила, способен да детонира на големи дълбочини, посочва ДПА.