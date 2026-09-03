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Нетаняху: Режимът в Иран може да падне скоро

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Израелският премиер Бенямин Нетаняху Снимка: СНИМКА: Екс/@netanyahu

Режимът на Ислямската република в Иран може скоро да падне. Той е по-слаб от всякога на фона на подновените американски удари.

Това заяви премиерът на Израел Бенямин Нетаняху, цитиран от Франс прес и БТА.

"Убеден съм, че можем да премахнем тази заплаха веднъж завинаги, тоест да свалим този режим. Това е основната задача, която все още стои пред нас, но тя е близо до осъществяване. Не е невъзможно. По силите ни е", заяви Нетаняху на събитие с участието на висши военни.

Израелският премиер говори и за "исторически постижения" във войните срещу Иран през тази и миналата година, посочва ДПА.

"Бяхме изправени пред заплахата от унищожение от страна на режим, който се стреми да ни изтреби и иска да се въоръжи с атомни бомби, за да ни унищожи. Ние отблъснахме тази заплаха, както и други заплахи", заяви Нетаняху.

"В момента ръководството в Техеран е отслабено и е по-слабо от всякога", каза той.

Според него именно затова Иран не напада Израел.

"Казвам на нашите врагове: не си търсете белята с нас. Ако сте научили нещо, не си търсете белята с нас. Ние разполагаме със силата, решимостта и вътрешното единство, за да ви победим", заяви Нетаняху.

В края на февруари САЩ, заедно с Израел, започнаха поредната си война срещу Иран и нанасяха въздушни удари по страната в продължение на почти 40 дни.

Много влиятелни ирански генерали и високопоставени политици бяха специално набелязани и убити, включително иранският върховен лидер аятолах Али Хаменей, още в първия ден на войната.

Противно на това, което американският президент Доналд Тръмп прогнозира, убийствата им не доведоха до "смяна на режима". Напротив, войната укрепи властта на твърдолинейните сили и влиятелните военни в Иран.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху

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