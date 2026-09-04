Русия привика норвежкия посланик заради задържан изследователски кораб

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Руското външно министерство привика норвежкия посланик след като Осло задържа научен кораб на Москва край о. Свалбард.

"На посланика беше предаден решителен протест срещу действията на норвежките власти, които бяха задържали руския изследователски кораб "Проф. Молчанов", казват от ведомството.

Корабът е превозвал работници на минната компания "Арктикугол", учени и хранителни провизии от Мурманск до руското селище Баренцбург. Доставката до Свалбард, арктически архипелаг, принадлежащ на Норвегия, е била наложена от норвежките санкции, които Москва описва като блокада.

Русия настоява за освобождаването на кораба. Консулска помощ се предоставя на екипажа и пътниците, заяви министерството.

Норвежките власти са задържали плавателния съд по искане на на украинската държавна енергийна компания "Нафтогаз", която се стреми да принуди Москва да изпълни непогасени финансови задължения. Тя води съдебни дела срещу Русия от 2016 г. с искане за обезщетение за активите на компанията, отнети от Москва след анексирането на Крим през 2014 г. и конфискацията на украински енергийни активи, включително газови находища и газопроводи, отбелязва Асошиейтед прес.

През април 2023 г. арбитражен трибунал в Хага постанови Русия да изплати на "Нафтогаз" 4,22 милиарда долара, плюс лихви и съдебни разноски, за конфискуваното имущество в Крим. Москва обаче не е изпълнила решението.

След отказа на Русия да изплати присъдената сума украинската държавна петролна и газова компания подаде молби до националните съдилища, търсейки съдебни разпореждания за конфискация на руски търговски активи, пише БТА.