Чудо - извадиха живи двама души от тунел на ВЕЦ 9 дни след наводненията в Непал (Видео, снимки)

Извадиха живи двама души от тунел на ВЕЦ "Тришули 3А" 9 дни след смъртоносните наводнения в Непал, съобщи Би Би Си.

При бедствието загинаха над 1200 души, а над 5000 са още в неизвестност.

Спасителните екипи са на място и работят по изваждането на още хора, които са останали в капан вътре. Спасителните екипи копаят тунел при ВЕЦ-а, където са извадени живи хора след наводненията в Непал СНИМКА: Ройтерс Спасителните екипи копаят тунел при ВЕЦ-а, където са извадени живи хора след наводненията в Непал СНИМКА: Ройтерс

Суреш Раут - служител на Непалската електроенергийна агенция, каза, че първият изваден се казва Санджая Шах, работил е във ВЕЦ-а. Другият спасен е Кабир Махарджан.

Санджая Шах не е бил в състояние да говори след спасяването си и е откаран с въздушен хеликоптер към болницата в град Батар. Махараджан е в по-добро състояние, откаран е в болница в Катманду, където се очаква да пристигне съпругата му.

Работници от ВЕЦ-а са били заклещени в тунелите след мащабното наводнение на 26 август на границата между Непал и Тибет. От тогава спасителите пускат кислород в тунелите, за да могат хората да дишат, като междувременно се опитват да разчистят кал и отломки, за да стигнат до тях.

Властите се опасяват, че повече от 150 души са в капан в подобни тунели под ВЕЦ-ове в района. По течението на река Бхоте Коши и река Тришули има шест такива съоръжения.

Съоръженията са точно под ледника, чието срутване причини смъртоносните наводнения. "Тришули 3А" е ВЕЦ, който използва водите на река Тришули. Наводнението и свлачищата затрупват входовете на тунелите с огромни количества кал, скални блокове и отломки. Вътре остават работници, които не могат да излязат.

Спасените работници са открити на 170 метра дълбочина. По последни данни е възможно между 30 и 40 души да са още живи в тунелите на ВЕЦ-а.