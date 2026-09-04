Доналд Тръмп: Спасих Великобритания от ирански ядрен удар

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е предотвратил ядрен удар срещу Великобритания като е започнал войната с Иран и нападна Лондон, че е отказал да помогне на Вашингтон в конфликта.

Освен това републиканецът повтори твърдението си, че части от британската столица се превърнати в зони, в които не може да се влиза заради наплива на мигранти и че в тези части полицията се страхува да патрулира. Тръмп използва случая да поднови критиките си към кмета на Лондон Садик Хан, с когото има обтегнати отношения, наричайки го "гаден човек".

Източник, близък до лейбъристкия политик, каза, че градът е мултикултурен и процъфтяващ глобален център с намаляваща престъпност и че американският президент просто не може да разбере успеха на Лондон.

Критиките на Тръмп се случват в момент на нарастващо напрежение между Вашингтон и Техеран заради Ормузкия проток.

"Аз спасявам и вашата страна от заплахата. Защото ако Иран имаше ядрено оръжие, по‑вероятно е да го използва срещу Европа, докъдето иранските ракети могат да достигнат", посочи президентът на САЩ.

"Аз спасявам вашата страна от проблем, защото те биха го използвали", увери той. После отново се подигра с нежеланието на Великобритания да бъде въвлечена в конфликта с Иран. След това намекна, че САЩ може да оттеглят подкрепата си за Великобритания по въпроса за Фолкландските острови.

"Не забравяйте, че получавате голям процент от вашия петрол от Ормузкия проток, а вие не бяхте там да ми помогнете", подчерта Тръмп.

Освен това Тръмп каза, че не би приел обратно принц Хари и Меган, ако беше крал на Великобритания.

Коментарите му дойдоха малко повече от седмица след като херцогът и херцогинята на Съсекс се върнаха във Великобритания, за да започнат нов живот след шест години в САЩ.

"Не бих ги върнал. Твърде много омраза. Твърде много наистина лоши неща казани", подчерта Тръмп. Той нарече Чарлз Трети свой приятел и увери, че го смята за фантастичен човек, пише БТА.