Информационният център „Известия", част от холдинга „Национална медийна група" (НМГ), обяви придобиването на контролен дял в издателска къща „Комсомолская правда".

„Сделката засилва позицията на НМГ на пазара на информационно и развлекателно съдържание и прави „Известия" ненадминат лидер както по отношение на аудиторията, така и по диверсификация на активите", се казва в изявление на НМГ.

„Комсомолская правда" наистина е водещият руски ежедневник по отношение на аудиторията. Според Mediascope от декември 2025 г. до април 2026 г. средната аудитория на един ежедневен брой е била 2,9 милиона руснаци над 16 години.

Портфолиото на НМГ вече включва вестниците „Известия", „Спорт-Експрес" и „Деловой Петербург", както и телевизионните канали СТС Медия и Муз-ТВ, и дялове в РЕН ТВ, Пети канал и Първи канал.

Размерът на дела и сумата на сделката не са разкрити. Съставът на акционерите на "Комсомолская правда" също не е разкрит. Финансовите отчети на компанията показват, че към края на 2025 г. 89,7% от акциите на издателството са собственост на юридически лица, а други 10,3% - на физически лица.

Национална медийна група и главният изпълнителен директор на „Комсомолская правда" Владимир Сунгоркин са обект на европейски санкции.

НМГ е собственост на банка „Россия", чийто основен акционер е Юрий Ковалчук, а председател на съвета на директорите е Алина Кабаева от 2014 г. Връзките с Кабаева и Ковалчук, които са под санкции, бяха едно от основанията за включването на НМГ в списъка със санкции на ЕС.

Владимир Путин многократно е наричал „Комсомолская правда" свой любим вестник. Това обстоятелство послужи като основание за включването на Сунгоркин в списъка на ЕС.

След руската инвазия в Украйна бившата гимнастичка Алина Кабаева беше поставена под западни санкции заради предполагаемата ѝ връзка с руския президент Владимир Путин. По-конкретно Вашингтон смята, че Кабаева е родила на Путин „поне три деца" и играе значителна роля в укриването на личното му богатство в чужбина, съобщават източници пред The ​​Wall Street Journal.

Руският президент и бившата гимнастичка никога не са потвърждавали връзката си, а вестникът „Московски кореспондент", който написа за тяхна сватба през 2008 г., получи остър отговор лично от Путин и беше затворен 10 дни след публикуването на статията. Въпреки това хора, близки до президента, помагат на Кабаева от поне 15 години според новото разследване на центъра „Досие".