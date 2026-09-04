Джей Ди Ванс: Сблъсъкът с Иран не е война, няма престрелки

Аз не бих нарекъл това война. В момента няма престрелки. С тези думи американският вицепрезидент Джей Ди Ванс отказа да определи конфликта с Техеран като военен на пресконференция в Белия дом.

Думите му идват въпреки факта, че американските сили бомбардираха ирански цели два пъти през последните дни. При една от тези атаки, за която ислямската република обеща да отмъсти, бяха убити четирима души, които били на сватба.

Иранските държавни медии не са отразявали особено надеждно какво се е случило в този конфликт досега, така че съм изключително скептичен по този въпрос", каза Ванс в отговор на въпрос за удара, добавяйки, че САЩ все пак водят задълбочено разследване.

Ванс отказа да се ангажира с крайна дата за бойните действия въпреки, че преди 6 месеца Доналд тръмп обяви, че той ще трае само няколко седмици.

"Ако се върнете три месеца назад, що се отнася до петрола и газа, които излизаха от Ормузкия проток заради иранските заплахи, почти нямаше нищо. Сега почти сме се върнали към положението отпреди конфликта", заяви още американският вицепрезидент.

Американското министерство на енергетиката в понеделник спомена цифра от 17 милиона барела петрол, преминали през този силно оспорван маршрут, а Доналд Тръмп сподели в "Трут соушъл" графика, показваща 18 милиона барела дневно - според него близо до предвоенните 20 милиона.

Трафикът на кораби със суровини, както горива, така и торове, се срина до средно 10 преминаващи кораба на ден след блокирането на протока от Техеран на 1 март, срещу средно 95 дневни преминавания през февруари, показва анализ на АФП, базиращ се на данни от платформата за морски трафик Kpler, пише БТА.