Разследват престрелката между СБУ и ГУР, Зеленски уволни висш шеф от службите

Разследване ще установява какво е довело до престрелката между служители на две украински спецслужби. Това каза президентът на страната Володимир Зеленски. При престрелката са били ранени трима членове на военното разузнаване и на министерството на отбраната.

До сблъсъкът се е стигнало заради руски националист, който през последните четири години се е бил редо с украинските войски срещу Русия. Националистът твърди, че е бил задържан от Силите за сигурност на Украйна (СБУ) и е бил принуден да подпише признание, че е сътрудничил на руското разузнаване. По‑късно той оттегля това заявление.

Престрелката се е случила във вторник, след като домът на руския националист е бил претърсен. Тогава Служители на СБУ са стреляли по членове на подразделение на Министерството на отбраната (ГУР). СБУ заяви, че е действала, за да предотврати вдъхновен от Москва заговор за убийство на руски анти‑кремълски активист в Киев.

"Важно е истината да излезе наяве. И подобни ситуации да не се повтарят. Оценка на ръководителите на тези две служби - СБУ и ГУР, ще бъде направена въз основа на резултатите от вътрешното разследване. Напълно справедливо е и двете страни да бъдат подведени под отговорност. И двете са действали по начин, който не е трябвало да се случва", каза Зеленски.

Във връзка с инцидента двама военнослужещи от двете структури са били уведомени, че са заподозрени. Зеленски е освободил от длъжност ръководителя на отдела за защита на държавната тайна в СБУ, Олег Храмов.